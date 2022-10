Barcolana 54. Alza la coppa Wendy Schmidt: per la prima volta una timoniera trionfa a Trieste

La chiamano Lady Wendy, è una facoltosa armatrice americana, appassionata e capace. Wendy Schmidt, nata Boyle, ha preso il cognome dal marito ex-Ceo di Google, come usano fare negli USA le élite. Con la sua Deep Blue ha portato ha reso possibile, per la prima volta nella storia della Barcolana, il trionfo di una donna al timone. L'imbarcazione è del 2000, giovane e supertecnologica. Era favorita, ma è stato l'incidete accorso ad Arca ad averla ulteriormente facilitata.

Wendy è la presidente della Schmidt Family Foundation , che detiene oltre 1 miliardo di dollari in beni filantropici, particolarmente impegnata per la sostenibilità ambientale. Nel 2009 con il marito ha creato lo Schmidt Transformative Technology Fund da 25 milioni di dollari presso l'Università di Princeton per supportare la ricerca e la tecnologia nelle scienze naturali e nell'ingegneria. Anche per questo l'apparato tecnologico della sua Deep Blue è particolarmente avveneristico.

Nel 2010, attraverso la Schmidt Family Foundation, ha offerto il premio della Wendy Schmidt Oil Cleanup X Challenge , una sfida per la cattura efficiente del greggio dall'acqua di mare causata dalla fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon.

Fa parte del consiglio di Climate Central, organizzazione di notizie senza scopo di lucro che analizza e informa sulla scienza del clima. Ha anche fatto parte del Comitato Organizzatore dell'America's Cup a San Francisco.

Wendy Schmidt ha vinto a Trieste navigando col tempo di 57 minuti e 47 secondi, ha tagliato il traguardo con randa piena e fiocco. Al secondo posto è giunta la barca

italiana dei fratelli triestini Benussi, Arca, che ha rotto una vela nella fase iniziale della regata.