Regno Unito, contestati in Parlamento i ruoli dei principi Harry e Andrea

I ruoli istituzionali residui dei principi Andrea e Harry, fratello e figlio secondogenito di re Carlo III, sono stati messi in discussione per la prima volta alla Camera dei Lord britannica da un esponente dell'opposizione laburista e, a seguire, da uno di quella liberaldemocratica.

Lord Stephen Benn, rappresentante del Labour, ha suggerito di escluderli dal Consiglio di Stato, ossia dall'organo consultivo che affianca il sovrano regnante, e gli subentra per gestire la transizione in caso di morte o incapacità. L'organismo è composto da cinque membri della famiglia reale: la (o il) consorte del monarca e i 4 eredi più in alto nella linea di successioni fra coloro che hanno compiuto già 21 anni.

Al momento ne fanno parte la regina consorte Camilla, i due figli di Carlo, William (erede al trono) e Harry, il suo fratello maschio più anziano, Andrea, e la primogenita di questi, Beatrice.

Lord Benn, appoggiato dal liberaldemocratico lord Addington, sostiene che la legge andrebbe modificata per escludere i membri sospesi da compiti di rappresentanza della Royal Family per ragioni di inopportunità (come Andrea, messo da parte per il sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein negli Usa) o per aver rinunciato a ruoli senior in seno alla dinastia (come Harry, dopo il trasferimento negi Stati Uniti insieme alla moglie Meghan).

Rispondendo a nome del nuovo governo Tory di Rishi Sunak, il Leader of the House of Lords, Nicholas True, ha tuttavia frenato e rinviato ogni discussione a "consultazioni preventive con la Casa Reale".