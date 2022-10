Rifiuta di consegnare il telefonino al prof, sfiorata la rissa in un liceo di Latina

Si rifiuta di consegnare il telefono all'ingresso in aula, come stabilito dalla circolare dell'istituto, e nel liceo Majorana di Latina si fiora la rissa.

È quanto accaduto ieri nella scuola secondaria superiore del capoluogo laziale, quando una studentessa ha chiamato casa in lacrime, spiegando di aver ricevuto diverse note per non aver consegnato il suo smartphone. A quel punto - come raccontato da Il Messaggero - a scuola è arrivato prima il fratello con un amico e poi il padre della ragazza. I tre hanno chiesto insistentemente e, a quanto pare, in modo poco educato, di parlare con il preside. A nulla sono serviti gli inviti alla calma, tanto che sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia per rasserenare gli animi.

Telefoni in classe o no? È la domanda, ma anche il primo conflitto che si presenta all'inizio di ogni nuovo anno scolastico tra docenti e studenti. Lasciare che gli studenti abbiano con sé il telefono cellulare in classe, oppure no? In mancanza di una linea guida nazionale, ogni istituto si regola e decide in autonomia. Ma alla fine c'è sempre una buona ragione da una parte o dall'altra per ritenersi insoddisfatti per la decisione. A rendere più complicata la soluzione della questione contribuiscono, spesso, i genitori degli studenti, il più delle volte completamente avulsi dai processi scolastici che riguardano anche i loro stessi figli.