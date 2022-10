Rigassificatore a Piombino: Giani firma autorizzazione

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato l'autorizzazione all'installazione del rigassificatore nel porto di Piombino (Livorno). “La nave a questo punto, dopo le opere propedeutiche” per il suo posizionamento in porto, “può arrivare a Piombino” ha commentato subito dopo la firma.

Si tratta dell'atto finale per dare il via libera all'installazione a Snam delle opere propedeutiche della nave rigassificatrice “Golar Tundra” nella banchina del porto, che gestirà 5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto all'anno proveniente dagli Stati Uniti (appena il 6,5% del fabbisogno nazionale di gas), rispetto ai 29 miliardi di metri cubi di gas russo importati nel 2021.

La società Snam ha espresso “soddisfazione per la positiva conclusione dell'iter autorizzativo del Progetto Fsru Piombino”.

Ieri, nel frattempo, la Giunta regionale ha approvato il Memorandum per Piombino, la proposta di intesa in 10 punti sulle compensazioni che sarà inviata al Governo. Nel protocollo si chiede la costruzione di una cabina di regia, di cui facciano parte presidente della Regione, presidenza del Consiglio, ministri compenti e Comune di Piombino.

Il progetto prevede il posizionamento della nave rigassificatrice per un massimo di 3 anni nella banchina est del porto di Piombino. Successivamente la nave sarà spostata su una piattaforma offshore fuori dal golfo di Follonica, dove potrà rimanere in attività per i prossimi 22 anni.

Per il posizionamento della nave il Governo con il decreto semplificazioni ha tagliato i tempi delle procedure amministrative, riducendole a 120 giorni, ed eliminato l'obbligo di effettuare una Valutazione di impatto ambientale. In parallelo verrà realizzato un metanodotto sotterraneo lungo 8 chilometri per collegare la nave alla rete nazionale del gas.

Nel piano di compensazioni la principale richiesta della Regione è lo sconto di almeno il 50% in bolletta, per tre anni, per i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto (ma non per i comuni dell'isola d'Elba).

A questo si aggiungono le bonifiche delle falde che verranno inquinate dal valore di 200 milioni di euro e una serie di finanziamenti di infrastrutture locali, quali la realizzazione della strada di collegamento per 115 milioni, la creazione di un parco delle energie rinnovabili da 100 milioni, investimenti sul porto per compensare l'occupazione della nuova banchina e la salvaguardia di pesca e itticoltura con un pacchetto da almeno 145 milioni, il riconoscimento di possibili agevolazioni fiscali per le imprese di Piombino con 10 milioni di e un fondo nazionale da 30 milioni di euro per riqualificare il polo industriale.

La rigassificazione consiste nel riscaldare il Gas naturale liquido congelato, fino al punto in cui ritorna allo stato gassoso e può dunque essere utilizzato, immettendolo nella rete nazionale del gas. Il rigassificatore aspirerà l'acqua marina, riscaricandola poi nel mare con l'aggiunta di 50 kg di cloro. inoltre, come riporta l’International Atomic Erergy Agency, l‘organizzazione Carbone 4 calcola che importare il gas dagli Usa in Europa occidentale produrrà 85 g di Co2/Kwh contro i 23 g del gas russo.