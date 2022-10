Rimosso il murale con Marge Simpson che si taglia i capelli davanti al consolato iraniano a Milano

Oscurato “The Cut”, il murales davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran a Milano, che ritraeva Marge Simpson tagliare i proprio iconici capelli blu per onorare la memoria di Mahsa Amini e il coraggio delle donne iraniane. Nelle ultime ore il nuovo dipinto di AleXsandro Palombo - artista contemporaneo e attivista le cui opere hanno una potenza comunicativa tale da essere state esposte anche in musei di fama internazionale - era diventato virale in tutto il mondo e anche l'emittente televisiva americana Abc News aveva dato notizia.

"Censurare un'opera realizzata in solidarietà a Mahsa Amini e a tutte le donne iraniane che lottano per la loro libertà è un atto vile, un gesto di codardia - ha affermato AleXsandro Palombo - Il fatto che sia avvenuto in un Paese democratico come l'Italia è di una gravità assoluta, indica la voglia di soffocare il suo più profondo significato. Non ci faremo intimidire da questo spregevole gesto".