Rinviato per maltempo il rientro Crew4 con AstroSamantha

La partenza della Crew Dragon Freedom, con a bordo l'astronauta Samantha Cristoforetti e gli americani Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, prevista per questa notte, all'1:05 italiane è stata rinviata per maltempo.

"I team della missione continuano a monitorare un fronte freddo che sta passando sopra la Florida, con il potenziale di portare forti venti e piogge vicino alle zone di splashdown al largo delle coste dell'Atlantico e del Golfo del Messico", ha dichiarato l'agenzia spaziale sul blog della missione.

La Nasa e SpaceX puntano ora a far sì che la navicella Dragon Freedom inizi a sganciarsi dalla Iss non prima delle 14:05 gmt di oggi (le 16.05 italiane). A quel punto inizierà il viaggio di ritorno verso la Terra che completerà una missione scientifica di quasi sei mesi in orbita.

Quindi se tutto va come previsto, la navicella Freedom cadrà nell'Atlantico alle ore 21:43 gmt di oggi giovedì 13 ottobre (le 23.43 ora italiana), ha dichiarato la Nasa.

La missione Crew-4 è arrivata sulla Iss il 27 aprile per iniziare una missione scientifica di sei mesi e la scorsa settimana è arrivata al laboratorio spaziale quella successiva, la Crew-5.

La Crew-4 ha condotto esperimenti per studiare i cambiamenti simili all'invecchiamento che la microgravità provoca nelle cellule immunitarie umane e come invertirli. Ha inoltre sperimentato un'alternativa al calcestruzzo fatta di materiale trovato nella polvere della Luna e di Marte, che potrebbe essere utilizzata per costruire future basi spaziali e risparmiare sulle missioni a lungo raggio.

In una conferenza stampa martedì dalla Iss, AstroSamantha ha accennato alla ricerca per migliorare il cibo nello spazio, mentre l'americano Hines ha detto che l'aurora boreale sarà probabilmente ciò che ricorderà di più di quanto ha visto attraverso gli oblò della Iss.

La scorsa settimana hanno dato il benvenuto alla Crew-5, la quinta missione con equipaggio realizzata congiuntamente dalla Nasa e dalla SpaceX del miliardario Elon Musk nell'ambito del Commercial Crew Programme dell'agenzia spaziale, a cui partecipa anche Boeing. I quattro membri dell'equipaggio sono arrivati alla Iss a bordo della Dragon Endurance giovedì scorso, circa 30 ore dopo il decollo con un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.

La missione Crew-5, della durata di sei mesi, è composta da due astronauti della Nasa, il comandante della missione Nicole Aunapu Mann e il pilota Josh Cassada, oltre a Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) e alla cosmonauta russa Anna Kikina della Roscosmos.