Ritrovati dei resti umani in un bosco del Novarese, indagini in corso

Macabro ritrovamento oggi pomeriggio a Trecate, nel Novarese: alcuni cacciatori di passaggio hanno rinvenuto ossa, molto probabilmente resti umani, in un bosco lungo il corso del Ticino, in località Bosco Marino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novara, che hanno recintato la zona insieme alla polizia locale, in attesa che siano compiuti tutti i rilievi sull'area.

Domani interverrà una squadra specializzata per raccogliere prove e per rimuovere i resti. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di ossa umane di una persona deceduta molti mesi fa. Il corpo potrebbe essere stato trascinato dalle acque del fiume, ma non si esclude che ci possa essere stato un occultamento di cadavere, oppure che qualche escursionista sia morto in quel punto.

La zona non è distante dal ponte sul fiume che collega il Piemonte alla Lombardia. L'area è stata transennata ed è piantonata dai carabinieri. Domattina è previsto l'arrivo di una squadra specializzata dell'Arma per il recupero dei resti.