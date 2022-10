Ecuador, scoppia la rivolta in carcere durante il censimento: almeno 15 morti

Almeno 15 detenuti sono morti ed altri 20 feriti dopo una rivolta in una delle più grandi prigioni dell'Ecuador, in America Latina, già teatro di violenze mortali in passato.

Lo ha reso noto l'amministrazione carceraria del Paese sudamericano. Il carcere si trova a Cotopaxi, vicino alla città di Latacunga, al centro delle Ande.

Il National Comprehensive Care Service (Sna), l'istituto che controlla i penitenziari equadoregni, inizialmente aveva annunciato sei feriti, poi l'aggiornamento del tragico bilancio, dopo essere riuscito a riprendere il controllo della struttura. Sui social locali si sarebbe diffusa la notizia, che uno dei deceduti sarebbe Leandro Norero, accusato di essere a capo di una banda di narcotrafficanti.

Nelle diverse perquisizioni della polizia dopo gli scontri, la Polizia ha trovato diversi tipi di armi da fuoco, inclusi fucili, oltre a coltelli e grandi quantità di proiettili.