Torna il Romics alla Fiera di Roma. Premiati Watanabe, Bernet, Jurabaev e Baessa

“Tante le novità della ventinovesima edizione di Romics” - racconta Sabrina Perucca , direttrice Artistica di Romics - “grandi autori celebrati con l’assegnazione del Romics d’Oro, straordinarie mostre di originali, grandi eventi e concerti ospitati nel Pala Romics. L’artista giapponese, dal cuore italiano, Yoshiko Watanabe , il maestro spagnolo del fumetto Jordi Bernet ; il Robespierre del fumetto italiano Filippo Scòzzari , il concept artist dei capolavori hollywoodiani Jama Jurabaev e il visual effects supervisor Fabricio Baessa , premiati con il Romics d’Oro, saranno al centro dello straordinario programma di questa edizione". "Il settimanale Topolino dedicherà a Romics una special cover, realizzata da Marco Gervasio, una eccezionale iniziativa riservata ai visitatori di Romics. Silver e il suo amato Lupo Alberto tornano con un originale progetto. Tanti gli appuntamenti, le emozioni e le novità che ci attendono, dal lancio di Musicomics - Premio Musica per immagini, dedicato ai professionisti della musica per l'animazione, i videogames, il cinema e la serialità televisiva, all’ omaggio a Gino Strada attraverso l’illustrazione; dai 60 anni di Diabolik ai cartoni che difendono l’ambiente fino al ricordo di Pasolini con iniziative dedicate; dal lancio dell’attesissimo DanDaDan di Yokinobu ai festeggiamenti per i 50 anni di Lady Oscar, fino alla suggestiva arte della street artist Alice Pasquini e alla irresistibile musica di Cristina D’Avena. Cinema, Fumetto, Videogame, Giochi di ruolo: eccoci a Romics - per incontrare e vivere la creatività!”.

Jordi Bernet, Romics d’Oro, nato a Barcellona il 14 giugno 1944, figlio d’arte, fa il suo ingresso nel mondo del fumetto a 15 anni, nel fumetto Dona Urraca del padre Miguel Bernet. Non soddisfatto dello stile umoristico che stava sviluppando, cerca di evolversi in uno stile più realistico, iniziando così a lavorare per i mercati stranieri principalmente in Gran Bretagna e Germania ma anche Italia. La fortuna bussa alla sua porta nel 1982, quando Alex Toth, che disegna Torpedo su testi di Enrique Sanchez Abuli, abbandona il progetto venendo sostituito da Bernet che renderà al meglio le atmosfere crude e noir del fumetto. Da torpedo a Chiara di notte fino a Tex, la seducente china del maestro spagnolo attenderà il pubblico di Romics nella mostra personale di originali dedicata ai suoi personaggi di maggior successo, curata da Stefano Bartolomei (Edizioni Di), e nell’incontro dove ripercorrerà la sua straordinaria carriera.

Fabricio Baessa, brasiliano, visual effects supervisor del nuovo Black Adam e dei cinecomics più amati degli ultimi anni sarà celebrato con l’assegnazione del Romics d’Oro. Vincitore di un VES Award con Double Negative a Vancouver, tra i film dei quali ha coordinato gli effetti troviamo Wonder Woman 1984, Venom: la furia di Carnage, Deadpool 2, Uncharted e franchise quali Fast & Furious, Star Trek e Knives Out. Fabricio Baessa sarà protagonista di un grande incontro col pubblico sul tema: Superpowers of SuperVFX in cui il pubblico di Romics potrà visitare i dietro le quinte e scoprire tutta la magia degli effetti dei film dedicati a Eroi e Supereroi, e di una portfolio review con giovani artisti italiani.



La Romics d’Oro Yoshiko Watanabe autrice di fumetti, animatrice e illustratrice giapponese, racconterà la sua oltre trentennale carriera iniziata a Tokyo negli studi di Osamu Tezuka come animatrice al lavoro su grandi opere tra cui Kimba, il Leone Bianco, La principessa Zaffiro, Astroboy, Le mille e una notte e Cleopatra fino al trasferimento negli anni 70’ in Italia dove prosegue con lavori per riviste di fumetto e partecipa alla realizzazione dei lungometraggi italiani tra cui La Freccia Azzurra, La Gabbianella e il Gatto e Opopomoz di Enzo D’Alò, Aida degli Alberi di Guido Manuli e Johan Padan e la Descoverta de le Americhe di Giulio Cingoli e altri celebri titoli. Dedita inoltre alla produzione di graphic novel come La Storia di Sayo (Kappa Edizioni), Donran (GP Publishing), NoraNeko – Gatti Vagabondi (Editoriale Cosmo), alla realizzazione degli storyboard di serie animate (Winx, Rainbow Productions), a fiabe illustrate e, di prossima pubblicazione, all’adattamento a fumetti del romanzo di George Orwell La Fattoria degli Animali (Fanucci Comics), attraverso il suo stile grafico e pittorico ci accompagnerà nella scoperta di mondi straordinari e paralleli nella mostra di originali a lei dedicata Da oriente a occidente: Yoshiko Watanabe tra animazione e fumetto, un percorso composto da disegni e tavole originali, ricordi e contributi video inediti per percorrere tutte le tappe artistiche della Sensei. L’autrice sarà inoltre protagonista di un incontro a lei dedicato e di una masterclass di disegno dove svelerà il suo metodo di lavoro sulla creazione e su come far prendere vita a un personaggio nell’animazione. La presenza di Yoshiko Watanabe a Romics è in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti.



Filippo Scozzari, Romics d’Oro della XXIX edizione, presenta in anteprima l’antologia Una regina, due re (Coconino Press), una raccolta delle più storiche e significative vignette e illustrazioni della sua carriera, tra cui Suor Dentona, Primo Carnera e Dottor Jack. L’artista emiliano, al lavoro nella pubblicazione di vignette e storie a fumetti dagli anni Settanta sulle riviste Re Nudo, Il Mago, Alter Alter e fondatore con Tanino Liberatore, Massimo Mattioli, Stefano Tamburini e Andrea Pazienza, nel 1980 della più importante rivista italiana di fine secolo Frigidaire, sarà protagonista a Romics di un incontro a lui dedicato e di una mostra tutta dedicata al nuovo albo, con una selezione di tavole tratte da Suor Dentona, Primo Carnera e Dottor Jack. Scòzzari ci mostra in mondi sporchi e improbabili alieni, carne e bulloni, diavoli e impiegatini, sbarbe sbadate e assassine spietate, fango, rovine e palazzi scintillanti, il tutto vestito da colori pazzi, fuori dallo spettro della borghese decenza, il tutto accompagnato da una lingua scoppiettante e ricchissima, caratterizzata da piacere e libertà di invenzione e da una sadica maestria nello stressare la sintassi fino a renderla incandescente e fumante.



Jama Jurabaev, Romics d’Oro, nato in Tagikistan, concept artist e art director di Industrial Light & Magic dove è uno degli artisti di punta del nuovo corso di produzioni real time quali The Mandalorian. Tra i blockbuster ai quali lavorato si trovano molti generi diversi, dal fantasy (La bella e la bestia, Pan, Aladdin, Animali Fantastici) ai supereroi (X-men, Avengers, Guardiani della galassia) alla fantascienza (Ready Player One, Overlord, Blade Runner 2049, Jurassic World - Il regno distrutto). All’arte di Jama Jurabaev verrà dedicata una mostra incentrata sulle sue opere di fantascienza, un grande incontro nel Pala Romics e una performance di scultura in realtà virtuale.