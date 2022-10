Mondiali di Rugby, stanotte torna in campo l'Italia: sfida molto fisica con il Canada

La nazionale di rugby femminile è pronta al secondo impegno al Mondiale. Dopo l'esordio vittorioso contro gli Stat Uniti, questa notte l'Italia affronterà un'altra compagine nordamericana: il Canada.

Il ct azzurro, Andrea Di Giandomenico, ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo al Waitakere Stadium di Auckland per cercare di ribaltare la tradizione finora favorevole alle canadesi nei due unici precedenti.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2 questa notte all'1.45, e in simulcast in streaming su rainews.it e su Rai Play.

Tre i cambi nel XV titolare rispetto agli 80' con gli Usa: triangolo allargato formato da Ostuni Minuzzi, Muzzo e Magatti - tutte in meta nel primo match - con la coppia di centri consolidata formata da Rigoni e Sillari. Chiavi della medianaaffidate a Madia e Stefan. In terza linea, insieme a capitan Giordano e Giada Franco partirà dal primo minuto Beatrice Veronese. In seconda linea si rivede Giordana Duca con Valeria Fedrighi, mentre in prima linea spazio per Seye che completerà il reparto con Bettoni e Turani.

"Giocheremo contro una squadra forte fisicamente che ha grandi ambizioni in questi Mondiali - ha detto il ct -. Le scelte nella formazione sono dettate anche dall'esigenza di gestire le energie in un torneo che ha evidenziato un innalzamento del lato tecnico e fisico. Il focus sarà improntato sulla nostra prestazione: giocando il nostro miglior rugby possiamo raggiungere risultati importanti".