Coppa del Mondo di rugby femminile, le Azzurre contro la Francia per entrare nella leggenda

Dopo la vittoria sul Giappone al Waitakere Stadium di Auckland per 21-8, terza ed ultima partita del girone B, e la storica qualificazione ai quarti di finale in una coppa del mondo, l’Italia affronta la Francia al Northland Events Center di Whangarei in Nuova Zelanda dove è in corso la Rugby World Cup 2022. Per le azzurre una sfida durissima, ma che potrebbe valere una clamorosa semifinale.

È la prima volta che una nostra Nazionale di palla ovale supera il primo turno di una fase finale di una competizione iridata, sia in campo femminile sia maschile, e la squadra di Andrea di Giandomenico dovrà giocare al massimo per avere la meglio di una delle grandi favorite per la vittoria finale. Una gara da dentro o fuori, dove entrambe le formazioni arrivano al match da seconde classificate nel proprio girone, le Azzurre dietro il Canada, le transalpine dietro l’Inghilterra.

Problemi di assenze per entrambe le compagini, l’Italia che deve fare a meno di Sara Tounesi (squalificata per un grave fallo di reazione nella partita contro il Giappone) e Giada Franco; la Francia invece deve rinunciare a Laure Sansus, infortunatasi nel match contro l’Inghilterra e impossibilitata a recuperare in tempi brevi. Tutti elementi chiave delle rispettive squadre, che dovranno trovare le adeguate contromisure per sostituirli. Il CT azzurro Di Giandomenico avrà a disposizione anche Manuela Furlan che parte dalla panchina; la capitana azzurra, che ha recuperato dal grave infortunio subito a inizio settembre nell’amichevole giocata proprio contro la Francia, in proposito ha dichiarato: “E’ stata molto dura, ma il supporto delle ragazze, dell’allenatore, dello staff, del preparatore, dei fisioterapisti, di tutti quelli che sono dietro le quinte e non si vedono… sono stati fondamentali per non farmi mollare anche nelle giornate nere che ci sono state. Se adesso sono qui è grazie a tutte queste persone e anche a me stessa che non ho mai smesso di credere in quella piccola possibilità di riuscire a raggiungere l’obiettivo”.