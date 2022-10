Mondiali di rugby femminile. Domenica notte il debutto dell’Italia contro gli Stati Uniti

Si apre sabato in Nuova Zelanda la nona edizione della Coppa del Mondo femminile di rugby. Originariamente in programma tra luglio e agosto 2021, fu rinviata al periodo tra l'8 ottobre e il 12 novembre 2022 a causa dell'insorgere della pandemia di Covid-19. Dodici squadre in corsa, tre Gironi, un solo obiettivo: aggiudicarsi il titolo iridato. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno con certezza ai quarti di finale del torneo, assieme alle due migliori terze classificate.

Questi i raggruppamenti della manifestazione:

Girone A: Nuova Zelanda, Australia, Galles, Scozia

Girone B: Canada, Stati Uniti, Italia, Giappone

Girone C: Inghilterra, Francia, Sudafrica, Fiji.

Nella patria dello sport ovale le Azzurre di Andrea Di Giandomenico debutteranno il 10 ottobre contro le temibili statunitensi (ore 1.45 – Diretta Rai2 e in streaming su rainews.it). Due soli precedenti tra le due squadre: il primo, il 18 novembre del 2012 a Roma; il secondo in occasione del Mondiale del 2017, il 9 agosto a Dublino, entrambi terminati con la vittoria della compagine nordamericana.

Il tecnico azzurro: “Riteniamo di aver selezionato la miglior formazione possibile, che ci offre opportunità importanti da sfruttare nel corso della gara. Come sempre sarà il campo a dare le risposte, noi ci sentiamo pronte e preparate al meglio”.

Queste le sfide delle Azzurre:

domenica 09/10 ore 01:45 Stati Uniti - Italia

domenica 16/10 ore 01:45 Italia - Canada

domenica 23/10 ore 01:45 Giappone - Italia

Le gare si disputeranno a Whangarei e Auckland che ospiterà la finale.