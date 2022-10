Mondiali di rugby, verso Italia - Canada. Gli aggiornamenti e dove vedere la sfida

Allenamento in palestra e poi seduta collettiva al Colin Maiden Park di Auckland per le Azzurre reduci dall' affermazione sulle statunitensi per 22 a 10 nel match di esordio della competizione iridata. Prossimo impegno delle italiane, inserite nel Girone B, domenica 16 ottobre alle 12.45 locali (l'1.45 nel Bel Paese) al Waitakere Stadium, sempre ad Auckland. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming su rainews.it e Rai Play.

Per le nostre ragazze un bel fuoriprogramma sul campo di allenamento dove sono state raggiunte da Dan Carter, icona del mondo del rugby ed ex mediano di apertura degli All Blacks, che ha salutato le Azzurre.