Russia, boom matrimoni dopo l'annuncio della mobilitazione. Media indipendente: "492mila reclutati"

Un vero e proprio " boom" di matrimoni in Russia, iniziato dopo l'annuncio della mobilitazione parziale disposta dal presidente Putin, per sfuggire al reclutamento. Ad affermarlo un media indipendente russo, che ha analizzato meticolosamente i registri (pubblici) degli uffici anagrafici incrociando i dati regionali, con quelli del censimento della popolazione, inchiesta dalla quale emergerebbe inoltre che i numeri dei reclutati sono il doppio di quelli annunciati dal governo : "Potrebbero essere state mobilitate almeno 492.000 persone fino al 15 di Ottobre".

Secondo la legislazione russa, ricevere una "citazione" (chiamata alle armi) consente di sposarsi immediatamente il giorno della domanda , e l'agenzia di informazioni "Mediazone" (media indipendente russo, fondato dalle ex Pussy Riot Maria Alyokhina e Nadezhda Tolokonnikova), avrebbe calcolato il "numero di uomini russi arruolati in guerra, sulla base dei dati sull'aumento del numero di matrimoni dopo l'annuncio della mobilitazione".

Mediazone: " Gli uomini arruolati si sono uniti per non andare al fronte "

In totale in 75 regioni - per le quali i giornalisti disponevano di dati precisi - sono state regolarizzate 31.000 coppie, secondo la procedura accelerata.

Per ciascuna delle regioni con dati noti sui matrimoni, Mediazone ha calcolato la percentuale di mobilitazione, e l'ha correlata con i dati sul numero di uomini dai 18 ai 49 anni.



I calcoli avrebbero mostrato che “in queste regioni sono state mobilitate non meno di 431.000 persone, entro la metà di ottobre”.

A questo dato, i cronisti dell'agenzia di opposizione hanno fatto una stima per i reclutamenti anche nelle regioni che non hanno fornito dati, calcolando una "percentuale media di mobilitazione all'1,56%" (valida per le statistiche ufficiali governative): e dunque si arriva ad un totale di 492mila persone mandate al fronte.