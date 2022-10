Saipem si aggiudica una prestigiosa commessa in Qatar: comprimere gas per 4,5 miliardi di dollari

L’Italia non andrà in Qatar per giocare i Mondiali di calcio previsti dal 20 novembre ma a “comprimere gas”. È di oggi, infatti, la notizia della gara miliardaria che Saipem si è aggiudicata con Qatargas, la società dell’energia nel piccolo emirato della Penisola arabica. Ammonta a 4,5 miliardi di dollari il lucroso contratto che la società energetica, con sede a San Donato Milanese e fondata da Enrico Mattei, ha stretto con Qatargas. Il progetto al cuore dell’accordo riguarda due complessi offshore (in acque profonde, ndr) pensati per la compressione del gas. A riprova dell’eccezionalità dell’evento, si spiega che “l'assegnazione rappresenta il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società”, come si legge in un comunicato.

Il contratto, che vale in euro 4,61 miliardi, comprende l'ingegneria, l'approvvigionamento, la fabbricazione e l'installazione di due complessi di compressione in acque profonde di gas naturale, volti a supportare la produzione del giacimento North Field (al largo della costa nord-orientale dell’emirato). Le opere, secondo Saipem, includono “due delle più grandi piattaforme di compressione su jacket in acciaio mai costruite, ponti di interconnessione, moduli alloggi e di interfaccia”.