Sala: il nuovo stadio si farà ma è necessario abbattere San Siro

"C'è un percorso da fare, con buona probabilità il nuovo stadio si farà". Queste le parole pronunciate oggi da Giuseppe Sala, il sindaco di Milano, durante un dialogo con un gruppo di studenti.

Il primo cittadino è ottimista sulla realizzazione dell'impianto, voluto fortemente da Inter e Milan. Sala ha anche ricordato: “Quando sono venute da me due anni e mezzo fa ho prima cercato di convincerli a ristrutturare San Siro per la sua storia ma loro vogliono un nuovo stadio". E poi ha continuato: “Stiamo procedendo con il dibattito pubblico che finirà il 18 novembre, alla fine il Comune deve accettare o rigettare le osservazioni”.

Il sindaco ha spiegato che per rientrare nell'investimento i club dovranno realizzare uffici, spazi commerciali e quella che chiamano cittadella dello sport. “Se dovessi tenere San Siro è chiaro che le nuove costruzioni andrebbero da un'altra parte. La zona dove c'è San Siro per i club è vista infatti come una parte del loro sviluppo, quindi in questo senso diventa necessario abbattere San Siro".