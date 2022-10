Salario minimo, Meloni apre alla direttiva Ue

Nel corso del suo intervento al Senato, chiedendo la fiducia per il suo governo, la premier Giorgia Meloni ha fatto un passaggio rilevante sulla questione salariale, dicendo che “il contrasto al lavoro povero è una priorità. Bisogna però capire qual è il modo migliore per farlo: il punto non è il salario minimo ma l’estensione dei contratti collettivi”.

A commento di questo impegno programmatico del nascente esecutivo, ne abbiamo parlato con Giuseppe Sabella, direttore di Oikonova.

Sabella, Giorgia Meloni è sempre parsa distaccata dal tema del salario minimo. Le sue parole al Senato confermano questo distacco. Cosa ne pensa del suo intervento?

Iniziamo col dire che tutti i politici che hanno un’idea minima di cosa siano le Istituzioni, nel momento in cui si trovano a ricoprire incarichi di rilievo sono più misurati nelle loro esternazioni. Giorgia Meloni ci sta dando evidenza del fatto che, per quanto la riguarda, c’è un prima e c’è un dopo. Stare all’opposizione, naturalmente, semplifica la vita e la dialettica politica. Nel caso specifico, prima avevamo una Meloni che si opponeva al salario minimo ritenendolo un problema per le imprese. Oggi abbiamo una Meloni che dice che va estesa l’efficacia e la copertura dei contratti collettivi. In buona sostanza, la premier italiana si avvicina alle indicazioni della Commissione Europea in materia di adeguamento dei salari minimi.

In che senso? Può spiegare bene questo punto?

Facciamo un passo indietro. Lunedì scorso, il Consiglio dell’Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva che promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi. A oggi, si tratta dell’ultimo passaggio di una misura che a giugno di quest’anno già ha visto un accordo tra Parlamento e Consiglio europeo. Proprio in quell’occasione, una nota del Consiglio europeo diceva che “una volta adottata definitivamente, la nuova legge promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i lavoratori europei”. In poche parole, sull’adeguatezza dei salari, l’Europa chiede agli stati membri di intervenire (entro due anni dall’effettività della direttiva, dice la medesima nota). Ma la UE chiede di adeguare i salari, non chiede necessariamente un intervento legislativo, anche perché – come sappiamo – 21 Paesi su 27 già hanno il salario minimo legale. Soltanto in Italia, Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia la misura non è prevista. Ma il punto è proprio questo: i salari possono essere adeguati attraverso i contratti collettivi nazionali, laddove la loro copertura è superiore all’80% dei rapporti di lavoro. È, appunto, il caso italiano. E, peraltro, questa possibilità è maturata dentro le istituzioni europee proprio in virtù del caso italiano e della posizione forte e autorevole del nostro sindacato, da sempre molto rispettato in Europa. Ora: Giorgia Meloni che sottolinea l’importanza di estendere l’efficacia della contrattazione collettiva si allinea ai dettami della direttiva UE. Non solo, si dimostra disponibile, da primo ministro, a recepire la posizione più condivisa dentro il sistema della rappresentanza del lavoro e dell’impresa.

Da cosa origina la direttiva europea sul salario minimo? Dal lavoro povero o vi sono altre ragioni?

Anzitutto, la direttiva sul salario minimo adeguato è stata promossa dalla Commissione circa due anni fa (ottobre 2020). Non eravamo ancora in presenza di queste potenti spinte inflattive. La spirale del carovita, naturalmente, ha accelerato i lavori, anche se non si sta procedendo con grande celerità mi pare. In secondo luogo, l’Europa di Ursula von der Leyen si è presentata da subito rafforzando il cosiddetto social pillar (pilastro sociale dei diritti). Anche il Green Deal (dicembre 2019) e i massicci interventi a supporto dell’emergenza pandemica ed economica – fondo Sure, Next Generation EU – si rivelano in netta discontinuità con le politiche di austerity portate avanti dalla commissione Juncker. Ed è anche in ragione della Grande Transizione che si punta sul potenziamento dei salari: teniamo conto che se l’obiettivo dell’Europa è il consolidamento del mercato interno, questo non può avvenire senza crescita del potere d’acquisto perché, banalmente, il prodotto locale è più costoso di quello asiatico.

Tornando a noi, nel suo discorso Giorgia Meloni ha aggiunto che “i salari in Italia sono così bassi perché c’è una tassazione al 46,5% sulle imprese. Quindi, se noi non partiamo dal taglio del cuneo fiscale, i salari saranno bassi comunque”. Cosa ne pensa?

Anche in questo caso, Giorgia Meloni troverà consenso tra gli attori economici. Le dimensioni del sistema produttivo italiano – il 95,2% delle nostre imprese ha meno di 10 addetti/e – sono tali per cui è complicato pensare che siano queste da sole a risolvere il problema salariale. Ciò produrrebbe pesanti contraccolpi. Vi sono settori in cui il costo del lavoro raggiunge in media il 55/60% (in particolare: logistica, tessile e confezionamento). Oggi, l’unica strada percorribile è la riduzione del cuneo fiscale, intervento che – quantomeno in questa fase – si potrebbe limitare alla piccola impresa dove, peraltro, difficilmente si pagano salari di produttività. Non ha alcun senso fare interventi generalizzati. Tendenzialmente, cuneo fiscale e adeguamento dei salari sono problemi che riguardano le piccole imprese. Dobbiamo stare evitare di risolvere un problema creandone un altro, mi riferisco naturalmente ai necessari equilibri di finanza pubblica.

La Confindustria non manca di far notare che il problema della questione salariale è la debole produttività. È davvero così?

Effettivamente, se andiamo a guardare i dati dal 2000 al 2017 (Eurostat), nel settore manifatturiero italiano il Clup (costo del lavoro in rapporto all’unità di prodotto) è cresciuto del 34,7% rispetto al 2,3% della Francia e a una diminuzione dello 0,2% della Germania e del 5,4% della Gran Bretagna. Vanno però dette alcune cose. Intanto, il costo orario del lavoro in Italia (29,3euro) è piuttosto in linea con la media europea (32,8 euro nell’Eurozona, 29,1 nell’Ue); in Germania è di 37,2 euro, in Francia di 37,9, in Olanda di 38,3, in Belgio 41,6, in Spagna 22,9. È singolare che da questo costo del lavoro del tutto ordinario si arrivi a una situazione paradossale di salari più critici dell’intera area Ocse (salari annuali medi diminuiti del 2,9% negli ultimi trent’anni). In secondo luogo, tra il 1995 e il 2020 la produttività in Italia è cresciuta di 12 punti. In Germania siamo a circa +45, in Francia +35 e nell’Unione quasi a +40. E questo è certamente un problema rispetto alle retribuzioni perché, in tutto il mondo avanzato, queste crescono in rapporto alla produzione di ricchezza che è determinata, anche, dalla crescita della produttività. I salari non sono, infatti, una variabile indipendente dall’andamento economico. C’è qualcosa, tuttavia, che in Italia si equivoca.

A cosa allude?

Al di là del fatto che, come ricordavamo prima, il cuneo fiscale è molto alto (46,5%) – così come in Belgio (52,6%), Germania (48,1%), Austria (47,8%) e Francia (47%) dove però, come abbiamo visto, anche le retribuzioni sono più alte – nel nostro Paese l’argomento della produttività viene richiamato dalle imprese a difesa del loro interesse: in buona sostanza, i salari possono crescere solo se cresce la produttività. Eccoci al punto e all’equivoco di fondo: la produttività cresce soprattutto in presenza di investimenti, di innovazioni che hanno a che fare con l’organizzazione del lavoro, con interventi infrastrutturali che permettono all’impresa di efficientare il suo processo produttivo, con semplificazioni burocratiche, ecc. Senza questi fattori, la produttività non cresce. Poi, certamente, anche il lavoro può dare il suo contributo. Però è ora di fare chiarezza su un punto: la qualità del lavoro in Italia è la vera ragione per cui gli investitori stranieri non smettono di investire in Italia: è ora di premiare questa qualità.