Salerno: bimba cade dal balcone al terzo piano, non è grave. Arrestato il padre

I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di Fisciano, in provincia di Salerno. Lo si apprende da fonti investigative. Al momento non è stata ancora stabilita l'esatta dinamica dell'accaduto.

È probabile che l'impatto a terra della bimba di due anni sia stato attutito da una rete di ferro che si trova nell'area sottostante l'edificio dove nella mattinata di oggi, attorno alle 10, è precipitata. La piccola è caduta, per cause ancora da accertare, da un balcone al terzo piano. Nell'impatto ha riportato una frattura alla spalla e diverse escoriazioni al volto ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita anche se è ancora ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Quando i volontari de "La Solidarietà" di Fisciano sono arrivati sul luogo dell'accaduto, a pochi metri dal Municipio, la piccola piangeva ed era chiaramente spaventata. Trasportata d'urgenza al "Ruggi" di Salerno, è stata presa in carico dai medici del reparto di pediatria. Successivamente è stato disposto il trasferimento nell'ospedale del capoluogo di regione. I soccorritori l'hanno trovata sull'asfalto che si trova nell'area sottostante il balcone dal quale è caduta.

Per l'esatta ricostruzione di quanto accaduto si attende l'esito dei rilievi effettuati dal personale della scientifica, coordinato dal sostituto procuratore del Tribunale di Nocera Inferiore, Roberto Lenza. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino.