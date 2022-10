Salvini: "Dopo 50 anni d'attesa per il ponte c'è già un'ipotesi di costi e di tempistica"

''Dopo 50 anni di attesa per il Ponte sullo Stretto c'è una parola certa''. A dirlo è Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intervenuto in video al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia in corso a La Spezia. ''I primi documenti ufficiali - ha spiegato - che ho visto, risalgono al 1969 e per me che sono nato nel 1973 è un orgoglio farlo''.

''Il Ponte sullo Stretto potrebbe essere un simbolo, così come lo è stato il Ponte di Genova, che dimostri l'efficienza degli ingegneri italiani''. "Ho già fatto la prima riunione operativa con i tecnici. C'è già un'ipotesi di costo e di tempistica". "Ci sono tempi e costi, l'insularità a siciliani e calabresi costa 6 miliardi all'anno. Ho già fatto la prima riunione operativa informale con una decina di docenti universitari, ingegneri ed esperti su questo tema. Quando uno mi dice non si può fare o me lo certificano oppure io voglio andare fino in fondo".

"C'è già un ipotesi di costo e di tempistica. Qui però abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013, con un esborso in questi anni di 300 milioni di euro per un non ponte. Un progetto c'è. Il governo uscente a settembre ha messo altri 50 milioni di euro per studiare altri futuribili progetti. Conto che nei prossimi mesi ci sia finalmente una parola certa".