Iran, violenti scontri tra studenti e Pasdaran a Sanandaj

Immagini impensabili che raccontano di piccoli grandi cambiamenti in corso nella Repubblica islamica dell'Iran: all'Università di Sanandaj nel Kurdistan iraniano, zona di origine di Mahsa Amini, la giovane uccisa mentre era in custodia della polizia della morale per non aver indossato correttamente il velo, un gruppo minaccioso di Pasdaran in motocicletta spara gas lacrimogeni contro gli studenti, ma i guardiani a protezione dell'università salvano loro la vita, facendogli letteralmente da scudo. Le guardie e i funzionari universitari e scolastici sono sempre stati alleati del regime. A Teheran, Mazandaran, Mashhad, gli studenti delle principali città iraniane appoggiano la protesta anti-velo, chiedendo libertà e diritti, non solo per cambiare le regole vestimentarie obbligatorie volute dagli ayatollah, ma anche per cambiare l'organizzazione sociale, le regole a fondamento della famiglia e quelle delle relazioni sociali tra uomini e donne nel Paese a guida sciita. Nelle università vige ancora ora la segregazione tra i sessi, cosa contestata dagli studenti che hanno abbattutto le barriere architettoniche all'interno dei campus. Scontri sempre più violenti tra polizia e universitari, denunciano gli attivisti per i diritti umani. Le immagini postate dal giornalista Saman Rasoulpour su Twitter sono divenute subito virali. Le rivolte continuano nonostante l'avvertimento della Guardia rivoluzionaria a non scendere in piazza dopo 7 settimane di proteste per la morte della 22enne curda. Gli studenti si sono radunati in diverse città iraniane nella notte tra sabato e domenica, sfidando il capo dei Pasdaran, il generale Hossein Salami, che aveva detto ai manifestanti: “non scendete di nuovo in strada, la rivolta ha i giorni contati”.

La violenta repressione ad opera dei Guardiani della Rivoluzione iraniani è già nel mirino delle sanzioni Ue all'Iran: ora i Pasdaran rischiano di rientrare nelle liste nere delle organizzazioni terroristiche. E' la proposta del ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, citata dalla Reuters. "Ho chiarito la scorsa settimana che lanceremo un altro pacchetto di sanzioni, che esamineremo come possiamo anche registrare i Guardiani della Rivoluzione come un'organizzazione terroristica", ha sottolineato la responsabile della diplomazia tedesca in un'intervista. Berlino è particolarmente sensibile a quanto sta avvenendo in Iran da oramai 7 settimane. Solo una settimana fa nella capitale tedesca sono scese in piazza nel segno di Mahsa Amini oltre 80mila persone. Lo Spiegel riporta che la scorsa notte degli sconosciuti a volto coperto hanno assalito una roulotte-presidio dei manifestanti anti-governativi iraniani. Il mezzo posizionato da giorni davanti all'Ambasciata dell'Iran nella capitale tedesca esponeva cartelli di protesta. Tre dei quattro attivisti che erano all'interno della roulotte sono rimasti feriti, due sono stati curati in ospedale. La polizia tedesca ipotizza un movente politico da parte degli aggressori e ha aperto un'indagine. "Se gli europei premono il grilletto delle nuove sanzioni, prenderemo contromisure utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione e in questo modo saranno loro i principali perdenti", ha subito risposto il portavoce del ministero degli esteri iraniano Nasser Kanani, citato da Irna, commentando le intenzioni tedesche. Abbiamo suggerito agli europei di non legare i loro interessi a quelli degli Usa e di non fare la scommessa sbagliata riguardo agli attuali sviluppi in Iran", ha detto Kanani. Il funzionario critica anche le sanzioni imposte dal Canada e dagli Usa contro Teheran per la repressione della protesta ma per lui, le dichiarazioni dei paesi occidentali critiche riguardo alla condizione delle donne in Iran non si basano sulla realtà. Intanto una petroliera straniera che contrabbandava 11 milioni di litri di carburante è stata confiscata nelle acque del Golfo Persico dalle forze navali delle Guardie della rivoluzione. Lo rende noto il capo del dipartimento di giustizia della provincia di Hormuzgan, nell'Iran meridionale, facendo sapere che il capitano e l'equipaggio della nave sono stati arrestati e il valore del carico contrabbandato si aggira sui 2,2 miliardi di Riyal, circa 7 milioni di dollari. Per i contrabbandieri la legge iraniana prevede un numero di anni di reclusione pari a 10 volte il valore del carburante sequestrato.