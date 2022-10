Sanremo: 43 artisti per la categoria Giovani. Audizioni il 4 novembre

La Commissione musicale di Sanremo Giovani presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, dopo aver ascoltato le 714 proposte pervenute, ha selezionato i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo che si terranno a Roma, il 4 novembre prossimo, presso la sede di Rai Radio in Via Asiago.

"È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival - sottolinea Amadeus - con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell'edizione 2023. La scoperta e la valorizzazione dei nuovi talenti come unico e grande obiettivo. A tutti i partecipanti vanno i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni. Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi".



Il gruppo dei 43 artisti è così composto: 35 singoli (12 donne e 23 uomini) e 8 gruppi. Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casino di Sanremo, a cui si aggiungeranno poi i 4 provenienti da “Area Sanremo” che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

Dei 12 in totale, i primi 3, in base al Regolamento, avranno la possibilità di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di Big durante l'edizione 2023 del Festival della Canzone italiana di Sanremo. Quest'anno le domande di partecipazione al contest di Rai 1 sono state 714, così composte: 650 i cantanti singoli - 400 gli uomini e 250 le donne - e 64 gruppi.



ELENCO 43 ARTISTI PER AUDIZIONE - SG 2022

Aisha (Napoli) con DiscoBranda (Universal Music Italia)

ALFA (Genova) con 5 minuti (A1 Entertainment)

Arms Around (Roma) con Prenditi cura di me (Visory)

Asteria (Bergamo) con Profumo (Universal Music Italia)

Bais (Udine) con Vuoto bestiale (Sugar)

BigMama (Avellino) con Malocchio (Sony Music Entertainment Italy)

Calma (Pesaro) con SABATO SERA (Orangle Records)

Capitolo Zerø (San Benedetto Del Tronto - AP) con Devi starmi lontano (Milano Records)

Caterina (Cles - TN) con Causa Affetto (OTRLIVE)

COLLETTIVO (Catania) con PAROLE DI NOTTE (Pulp Entertainment)

DAG (Roma) con Lacrime addosso (Millenari)

Enula (Magenta - MI) con Questa Terra (che rumore fa) - (Universal Music Italia)

gIANMARIA (Vicenza) con La città che odi (Sony Music Entertainment Italy)

Giovanni Toscano (Poggibonsi - SI) con Arrogantissimo (LATARMA RECORDS)

Giuse The Lizia (Palermo) con Sincera (Maciste Dischi)

GrenBaud (Milano) con Estraneo (Universal Music Italia)

Hal Quartièr (Napoli) con Aldilà (Sony Music Entertainment Italy)

Iride & KTB (Roma) con Alba (Wild Cosmo)

Kaze (Nairobi) con Ultimo Tango a Parigi (Universal Music Italia)

Klaus Noir (Bari) con Mi fai sanguinare (Nikto)

Malvax (Pavullo nel Frignano - MO) con Semafori rossi (Cello Communications Network)

Maninni (Bari) con Mille Porte (Sony Music Entertainment Italy)

Mida (Caracas) con Malditè (Believe Digital)

NICOL (Valdagno - VI) con UGUALI (HOKUTO EMPIRE)

Nuvola (Roma) con Come te (Warner Music Italy)

Obi (Torino) con Educati a farci male (SOUND TO BE)

OLLY (Genova) con L'anima balla (Sony Music Entertainment Italy)

Pablo (Roma) con Bilbao (Occhio per Occhio entertainment)

Paulo (Desenzano Del Garda - BS) con Ti odio (mi amor) - (Sugar)

Réclame (Roma) con Cena di famiglia (Giungla Dischi)

Samia (Yemen) con Tutto un fake (Leave Music)

Sarai (Roma) con Non mi piace (talentoliquido)

SECHI (Pisa) con Bugie nere (Musicantiere)

Senza cuore (Cariati - CS) con 48H (Il Branco Publishing)

Sethu (Savona) con Sottoterra (Carosello C.E.M.E.D.)

Shari (Monfalcone - GO) con Sotto Voce (Sony Music Entertainment Italy)

Simone Panetti (Roma) con Una lettera alla paura (The Orchard)

Sina (Alghero - SS) con Coltello (Universal Music Italia)

$uicide Gvng (Roma) con Morirei x te (BeLite Italy)

TES - Tutti Esageratamente Stronzi (Lodi) con Giovani di mezza età (EBIM RECORDS)

UNO (Roma) con SE SOLO FOSSI DI PIÙ (Aurora Dischi)

Will (Vittorio Veneto - TV) con Le cose più importanti (Universal Music Italia)

Yana C (Angola) con Sola (All Entertainment)