800.000 neuroni coltivati in provetta imparano a giocare a Pong

Ottocentomila neuroni umani e di topo, coltivati in provetta, hanno imparato a giocare a Pong, uno dei primi videogame in bianco e nero che simula una partita a ping pong. Il curioso esperimento dimostra l'intelligenza intrinseca delle cellule cerebrali e potrebbe essere sfruttato per studiare malattie come l'epilessia o la demenza, così come l'effetto di farmaci, alcol e droghe sul cervello.

Questo è quanto indica lo studio pubblicato sulla rivista “Neuron” da un gruppo di ricerca guidato dalla start-up Cortical Labs di Melbourne, in Australia. Brett Kagan, ricercatrice del gruppo, ha affermato: “Questo è l'inizio di una nuova frontiera nella comprensione dell'intelligenza. Tocca gli aspetti fondamentali non solo di cosa significhi essere umani, ma anche di cosa significhi essere vivi e intelligenti per elaborare informazioni ed essere senzienti in un mondo dinamico in continua evoluzione”.