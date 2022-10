Scambio di prigionieri tra Washington e Caracas, tra cui due nipoti del presidente Maduro

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il rilascio di sette cittadini statunitensi imprigionati in Venezuela. Gli americani sarebbero stati rilasciati in cambio di due nipoti di Cilia Flores, moglie del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, accusati di traffico di droga e condannati nel 2017 a 18 anni di detenzione dal Tribunale di New York. "Oggi, dopo anni di ingiusta prigionia in Venezuela, riportiamo a casa Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, Matthew Heath e Osman Khan", ha detto Biden in una dichiarazione ufficiale della Casa Bianca.

Joe Biden ha approvato lo scambio di prigionieri con Caracas alcune settimane fa, prendendo la "decisione difficile e dolorosa" dato che il rilascio dei due venezuelani era essenziale per garantire la libertà dei detenuti americani.

Secondo il portale americano 'Politico', che cita fonti dell'amministrazione, gli americani sono stati rilasciati in cambio dei due nipoti della moglie di Maduro, in quello che sarebbe già il più grande scambio di prigionieri concluso dall'amministrazione Biden. "Siamo lieti di poter riportare alle loro famiglie sette americani che sono stati ingiustamente imprigionati per troppo tempo in Venezuela", ha affermato il sottosegretario alla sicurezza interna Joshua Geltzer, citato da Politico.

Cinque di questi americani sono ex direttori della compagnia petrolifera Citgo, arrestati nel novembre 2017. Citgo è una filiale della Pdvsa di proprietà statale ed è controllata dal autoproclamato presidente in carica del Venezuela, il leader dell'opposizione Juan Guaidó. Fra gli altri, è stato rilasciato anche Matthew Heath, un ex marine del Tennessee arrestato nel 2020 in Venezuela per presunti crimini legati alle armi. Osman Khan, originario della Florida, è stato arrestato a gennaio per essere entrato illegalmente in Colombia.

In cambio, gli Stati Uniti hanno rilasciato Franqui Flores e suo cugino, Efraín Campo, nipoti di Cilia Flores. Entrambi sono stati arrestati nel 2015 ad Haiti in un'operazione di droga e immediatamente trasferiti a New York per essere processati. L'anno successivo sono stati condannati per reati di traffico di droga. Ora sono stati amnistiati da Biden.

Almeno altri quattro americani sono ancora imprigionati in Venezuela, inclusi due ex "berretti verdi" coinvolti in un tentativo di colpo di stato smantellato nel 2019. Gli altri due detenuti sarebbero entrati illegalmente nel territorio venezuelano dalla Colombia.

Negli Stati Uniti, invece, è ancora in prigione l'uomo d'affari Alex Saab. Gli Stati Uniti lo considerano una figura di spicco del regime di Maduro. Quest'ultimo invece ne richiede il rilascio attribuendogli la qualifica di diplomatico.