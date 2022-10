Scampia, nasce l'Ateneo del riscatto

È la giornata del riscatto per Scampia.

A quasi vent’anni dalla prima volta in cui se ne fece menzione, finalmente arriva l’Università nel quartiere della periferia nord di Napoli.

Alle 11 di oggi il taglio del nastro inaugurale del corso di laurea della Scuola di Medicina e chirurgia dell'Università di Napoli Federico II.

Un progetto costato 51 milioni di euro finanziato con fondi del Comune di Napoli (proprietario della struttura e concessa in comodato d'uso alla Federico II) e del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un accordo quadro firmato con la Regione Campania.

Saranno 330 gli studenti di medicina alle prime armi che popoleranno un edificio di 7 piani, di cui 4 dedicati alla didattica, 1 ai laboratori e 2 all'area clinica che entreranno in funzione più avanti. In totale 16 corsi di laurea triennali e 6 magistrali per un polo universitario che rappresenta una grande opportunità di rilancio per l'intero quartiere. E la didattica della Scuola di Medicina dell'ateneo Federiciano è legata anche all'assistenza, con gli ambulatori, e alla ricerca, con i laboratori.

"Questa è un'iniziativa molto importante non solo per la città di Napoli ma come segnale forte di quanto un'istituzione come l'Università può fare per il proprio territorio e per il proprio Paese". Così la ministra per l'Università, Maria Cristina Messa, che ha sottolineato la necessità che la sede non sia "una cattedrale nel deserto. Federico II ha già aperto in alte quartieri, non è facile ed è un'operazione che richiede molto impegno non solo della governance ma anche dei docenti, del personale e degli studenti perché è chiaro che venire qui sarà scomodo ma è molto importante creare quell'atmosfera e l'ambiente per cui i ragazzi vengono volentieri".

L'idea è la stessa alla base del polo tecnologico della Federico II di San Giovanni a Teduccio, altra periferia un tempo dimenticata che oggi ospita la Deloitte, la Cisco, la Apple Developer Academy. Scampia mette dunque alle spalle la narrazione di Gomorra con una svolta legata alla conoscenza.