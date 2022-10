Scandalo nella Royal Navy: molestie sessuali su donne in servizio nei sottomarini. Aperta indagine

Il capo della Royal Navy britannica ha ordinato un'indagine su presunte accuse di bullismo e molestie sessuali contro le donne impiegate nel servizio sui sottomarini.

L'indagine è legata alla denuncia fatta sulle pagine del Daily Mail dall'ex tenente della marina britannica, Sophie Brook, la quale ha affermato di aver affrontato "una costante campagna di bullismo sessuale" e aggressioni fisiche. Brook ha spiegato che i membri maschi dell'equipaggio sui sottomarini erano "come avvoltoi ogni volta che una nuova femmina saliva a bordo". Ha poi affermato che gli uomini dell'equipaggio avevano stilato una 'lista degli stupri di profondità' classificando le colleghe nell'ordine in cui sarebbero state violentate in caso di un evento catastrofico. Brook, 30 anni, ha lasciato la Royal Navy all'inizio di quest'anno e in seguito è stata condannata a una pena detentiva sospesa per aver condiviso in un'e-mail informazioni sensibili sul movimento del suo sottomarino.

Altre donne hanno affermato di essere state spesso soggette a molestie sessuali e a percosse. Secondo il Daily Mail gli abusi avvengono da oltre un decennio, dopo che nel 2011 è stato revocato il divieto di reclutare donne.

L'ammiraglio Sir Ben Key, il capo della Marina britannica, ha definito le affermazioni "ripugnanti", aggiungendo che "le molestie sessuali non hanno posto nella Royal Navy e non saranno tollerate. Ho incaricato il mio team di esperti di indagare a fondo su queste accuse. Chiunque venga considerato colpevole sarà ritenuto responsabile delle proprie azioni indipendentemente dal proprio grado o status", ha affermato ancora Key.