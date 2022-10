Scandalo nel mondo degli scacchi: Hans Neimann accusato di aver imbrogliato in oltre 100 partite

Il giovane ma già famigerato scacchista americano Hans Niemann è finito in uno scandalo che potrebbe essere uno dei più clamorosi della storia di questo sport che ormai è diventato online un enorme business. Avrebbe imbrogliato in oltre 100 occasioni mentre giocava online, anche quando in palio vi erano premi in denaro, secondo un’inchiesta della piattaforma online Chess.com con 72 pagine di documenti visionati anche dal Wall Street Journal . 25 di queste partite si erano svolte in "live" in streaming.

Niemann è noto, oltre che per la giovane età, 19 anni, per essere uno streamer molto seguito sui Twitch. Gli è stato conferito il titolo di Grandmaster dalla FIDE il 22 gennaio 2021.

L’attuale campione del mondo di scacchi, il norvegese Magnus Carlsen, aveva denunciato pubblicamente Niemann per alcune partite sospette, e aveva recentemente dichiarato sui social media di credere che "Niemann abbia barato più di quanto abbia ammesso".

Va ricordato che tra i due non corre proprio buon sangue: il giocatore di San Francisco aveva battuto Carlsen nella Sinquefield Cup, un torneo con montepremi da 500.000 dollari, giocando con i pezzi neri e ponendo fine alla serie di 53 vittorie consecutive dell'attuale campione del Mondo.

Il rapporto di Chess.com spiega come siano stati presi in esame diversi parametri statistici per analizzare le partite giocate da Niemann. Si va dallo studio delle recenti performance del giocatore americano alle analisi approfondite delle mosse critiche o determinanti in confronto a quelle suggerite dai motori e dai programmi più avanzati. Senza dimenticare la frequenza di pagine aperte nei browser durante una partita o il tempo impiegato per fare mosse complicate e difficili. Il tutto prendendo in esame il cosiddetto "strength score", il punteggio di forza che è in grado di mostrare quando un giocatore stia performando a un livello troppo superiore rispetto alla sua reale forza scacchistica. "Sebbene le sue prestazioni in alcune di queste partite sembrino rientrare nell'ambito di una qualche possibilità statistica, la probabilità che un singolo giocatore ottenga risultati così buoni in un numero così elevato di partite è incredibilmente bassa", spiega il team Fair Play di Chess.com.

Ad ogni modo questa diatriba contribuisce a condire le storie del mondo degli scacchi, fatte di grandi rivalità, appassionanti tornei, e un grande business per le piattaforme online.

Pubblichiamo di seguito la dichiarazione del campione del Mondo Magnus Carlsen rilasciata a mezzo social lo scorso 26 settembre

Caro mondo degli scacchi,

All’ultima edizione della Sinquefield Cup ho preso la decisione senza precedenti di ritirarmi dal torneo dopo la partita contro Hans Niemann. Una settimana dopo, ancora contro Niemann, mi sono ritirato dopo aver fatto soltanto una mossa.

So che le mie azioni hanno creato frustrazione all’interno della comunità degli scacchi. Io stesso sono frustrato. Voglio giocare a scacchi. Voglio continuare a giocare a scacchi ai più alti livelli e nei migliori eventi.

Credo che gli imbrogli negli scacchi siano un grosso problema e una minaccia esistenziale. Credo anche che gli organizzatori e tutti quelli a cui sta a cuore il gioco debbano potenziare le misure di sicurezza e i sistemi per scoprire chi gioca in modo scorretto. Quando Niemann è stato invitato all’ultimo minuto alla Sinquefield Cup, avevo preso in considerazione un ritiro immediato. Ma poi ho deciso di giocare comunque.

Credo che Niemann abbia barato di più e anche più recentemente di quello che ha ammesso in pubblico. I suoi progressi sono stati insoliti, e durante la nostra partita alla Sinquefield Cup ho avuto l’impressione che non fosse teso e nemmeno concentrato sul gioco, il tutto mentre mi batteva come soltanto pochi altri giocatori sanno fare. Quella partita ha contribuito a cambiare la mia prospettiva.

Dobbiamo fare qualcosa contro chi imbroglia: da parte mia, non voglio giocare contro gente che in passato ha barato in continuazione, perché non so cosa saranno capaci di fare in futuro.

C’è altro che vorrei dire. Ma in questo momento non posso andare oltre. Finora ho potuto parlare soltanto con le mie azioni, e con queste ho chiarito che non ho nessuna intenzione di giocare a scacchi con Niemann. Spero che la verità su questa vicenda venga fuori, qualunque essa sia.