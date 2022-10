Scandicci, una donna è stata accoltellata alla schiena dal suocero

Una donna di 38 anni è stata accoltellata alla schiena dal suocero.

L’aggressione è avvenuta ieri sera a Scandicci (Firenze), in località San Giusto. All’arrivo dei Carabinieri l’uomo, 83 anni, era in uno stato di profonda agitazione ed è stato portato all’ospedale San Giovanni di Dio assieme alla nuora, di origine slovacca.

La vittima è stata quindi sottoposta ad un intervento chirurgico al Careggi di Firenze e si trova tuttora in prognosi riservata.

In casa i militari hanno rinvenuto e sequestrato il coltello a serramanico utilizzato per ferire la donna. Il suocero è piantonato presso la struttura sanitaria dove è ricoverato e risulta in stato di arresto.