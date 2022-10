Sci, parte la 57a Coppa del Mondo: start il 22 ottobre da Sölden. Dove vedere le gare

L'attesa è agli sgoccioli. Stanno per tornare in pista gli sci dei campioni ai quali siamo più affezionati. Tra le Azzurre e gli Azzurri il pensiero corre naturalmente a Sofia Goggia e a Federica Brignone, quanto mai desiderose di impensierire Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova; senza dimenticare Marta Bassino in cerca di riscatto, e le sorelle Nadia e Nicol Delago.

Goggia è la punta di diamante della velocità e sarà l'atleta da battere soprattutto in discesa, mentre Brignone ha alzato al cielo la coppa di SuperG nella passata stagione, ma potrebbe fare il bis anche nel Gigante.



Sul fronte maschile, ben più avaro di soddisfazioni, fari accesi anzitutto su Dominik Paris. Per l’altoatesino obiettivo prima coppa di discesa della carriera, target forse principale della stagione oltre al Mondiale francese che si disputerà in Francia, a Courchevel-Meribel, dal 6 al 19 febbraio 2023.

La stagione sciistica parte come tradizione da Sölden, in Austria. Le gare saranno trasmesse da Raisport HD+ e in streaming da rainews.it e Rai Play.

Start con la prima manche dello Slalom Gigante femminile sabato 22 ottobre dalle 9.45. Il giorno dopo, dalle 10, inizieranno a gareggiare gli atleti.

42 le gare in cui si sfideranno gli uomini (14 Discese, 7 SuperG, 10 Giganti, 10 Slalom e uno Slalom parallelo); 41 quelle in campo femminile (11 Discese, 8 SuperG, 10 Giganti, 11 Slalom e uno Slalom parallelo).

Sipario della competizione il 19 marzo con il Gigante di Soldeu, in Andorra.