Sci, una raccolta fondi per sognare la vittoria della Coppa del mondo

La giovane sciatrice bavarese Sophia Arzberger, sconosciuta al grande pubblico, dopo una serie di interventi chirurgici al piede, ha lanciato una campagna fondi con la quale spera di raccogliere almeno 45.000 euro con l'obiettivo di vincere la Coppa del mondo generale di sci. "Sei la mia ultima possibilità per realizzare il mio grande sogno" è il titolo del crowdfunding.

La 21enne Arzberger nel settembre di due anni fa si è strappata i legamenti della caviglia durante un esercizio in palestra. Dopo un primo intervento la guarigione sarebbe dovuta arrivare in sei settimane invece i dolori e i postumi dell’infortunio sono rimasti anche quando la sciatrice è stata costretta a una nuova operazione, otto mesi dopo. Nell'agosto scorso la terza operazione.

"Quattro settimane dopo la mia terza ed ultima operazione alla caviglia, sono motivata più che mai, il mio grande obiettivo è vincere la Coppa del mondo assoluta. Darò tutto per raggiungere questo traguardo, perché non mi arrendo così facilmente. Negli ultimi anni, ho dimostrato più volte quanto sono ambiziosa e concentrata sugli obiettivi. Tornerò a sciare meglio e più forte che mai. Perché la rimonta è sempre più forte della battuta d'arresto", ha scritto la giovane sciatrice sul suo sito.

Per raggiungere questo obiettivo – continua Sophia sulla sua pagina - ho bisogno di una riabilitazione professionale e di una formazione intensiva. Tuttavia, questo è associato a costi molto elevati e non ricevo alcun supporto dalla Federazione tedesca di sci. Proprio per questo ho bisogno del tuo supporto!

Il trofeo della Coppa del mondo di sci Sophia Arzberger forse non lo vincerà ma sicuramente quello della determinazione lo ha già conquistato.