Scompare a Roma, trovato morto in auto senza vestiti

Nella giornata di ieri i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, ma le ricerche della polizia hanno dato un esito drammatico. Un uomo di 69 anni è stato trovato in auto, senza vestiti, a Roma in viale Battista Bardanzellu, nel quartiere Collatino. La scoperta è stata fatta dagli agenti intorno alle 22 di ieri sera: sul corpo dell'uomo non sono state individuate ferite o segni di violenza e secondo una prima analisi il decesso sarebbe stato causato da un attacco cardiaco ma sarà ora l’autopsia a stabilire le cause del decesso.

La salma è stata messa a disposizione della autorità giudiziaria. Al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi sul caso.

La vittima era riversa sui sedili anteriori senza vestiti. Gli agenti all’interno hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo anche un borsello con alcuni effetti personali. Dai primi accertamenti tuttavia, anche dopo aver sentito i familiari della vittima, mancherebbero un orologio e una collana.

Ignoti i motivi dell’allontanamento dell’uomo mentre si cerca di ricostruire il percorso che può aver fatto al volante della sua auto dopo essere uscito di casa dicendo che doveva fare alcune commissioni nella giornata di sabato scorso. Al vaglio per questo motivo non soltanto le immagini di alcune telecamere di sorveglianza ma anche le celle telefoniche per capire cosa abbia fatto ed eventualmente chi abbia incontrato il sessantanovenne.