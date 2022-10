La previsione del New York Times: se Musk compra Twitter Trump tornerà a 'cinguettare'

L’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk rappresenterebbe per molti esponenti della destra repubblicana statunitense il lasciapassare per ritornare a ‘cinguettare’.

Il primo a tornare sul social network sarebbe l’ex presidente Usa Donald Trump.

A riferirlo è il New York Times che ricorda come Musk, che ha sempre inquadrato la sua offerta per Twitter come un tentativo di preservare la libertà di parola sulla piattaforma, ha affermato da tempo che, in caso di successo, consentirebbe al tycoon di reclamare il suo account. Profilo non più attivo e sospeso definitivamente l’ultima volta dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021 al Campidoglio di Washington.

Secondo il quotidiano americano insieme a Trump una schiera di “guerrieri della cultura di destra potrebbe tornare al servizio con la benedizione di Musk”, “compresi quelli a cui era vietato esprimere opinioni odiose, diffondere false teorie del complotto e molestare altri utenti”, si legge.

Musk ha, inoltre, già confermato di volere annullare tutti i divieti permanenti di Twitter “ad eccezione degli account spam e di quelli che sostengono esplicitamente la violenza”.

Intanto, Twitter scende a Wall Street dove, nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato, perde l’1,7%. A pesare sono le incertezze sull’accordo con Elon Musk e su come il patron di Tesla modificherà il social.

Musk non ha mai nascosto le sue intenzioni di rendere Twitter una piattaforma più amichevole per le voci di destra.

L’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, infatti, si definisce un centrista ma spesso fa crociate contro una certa parte della sinistra.

In passato, ad esempio, ha espresso sostegno a The Babylon Bee, un sito di satira conservatore il cui account Twitter è stato sospeso dopo aver pubblicato un pezzo umoristico transfobico su un funzionario dell’amministrazione Biden.

E la deputata Marjorie Taylor Greene, che rappresenta la Georgia alla Camera Usa e il cui account Twitter personale è stato sospeso quest’anno per aver condiviso ripetutamente informazioni errate sui vaccini Covid-19, ha già esortato Musk a reintegrarla insieme ad altri esponenti di destra. Tra questi c’è anche Alex Jones, il fondatore di Infowars.