Serie A: a Empoli vince il Milan 1-3, si decide tutto nei minuti di recupero

In maniera clamorosa il Milan espugna Empoli grazie ai gol di Ballo -Touré e Leao in pieno recupero, dopo che gli azzurri avevano appena trovato il pareggio con una punizione di Bajrami, bravo a rispondere al momentaneo vantaggio di Rebic.

I rossoneri passano così 3-1 e si prendono un successo pesantissimo che li porta a 17 punti in classifica. La squadra di Zanetti resta invece ferma a quota 7.

La prima grande occasione del match capita al 9' sul destro di Leao, che riceve in piena area da De Ketelaere e calcia a botta sicura trovando la risposta di piede di Vicario. Intorno a metà frazione i rossoneri si fanno rivedere un paio di volte con Saelemaekers, prima impreciso con un destro in diagonale, poi respinto dal portiere azzurro. I padroni di casa tengono botta e al 36' spaventano gli avversari con un tiro di Haas dal limite, che scaturisce le proteste toscane per un presunto tocco di mano di Ballo -Touré, non punito da arbitro e Var.

Ad inizio ripresa parte meglio l'Empoli, che ci prova con le conclusioni di Marin e Stojanovic terminate a lato, ma dall'altra parte è il Milan a sfiorare il vantaggio con le punizioni di Giroud e Tonali: il francese scheggia la parte alta della traversa, il centrocampista italiano invece trova un grande riflesso di Vicario dopo una deviazione di Luperto. Al 74' è invece Tatarusanu a respingere un tentativo di Bajrami, qualche istante più tardi però il Milan passa in vantaggio: la firma è quella del neo entrato Rebic, che riceve dal solito Leao e da due passi mette dentro l'1-0.

Al 92' Bajrami la pareggia con uno splendido calcio di punizione, ma prima del triplice fischio i rossoneri si riportano avanti e la vincono grazie alle reti di Ballo -Touré e Leao.

Tabellino

EMPOLI-MILAN 1-3

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 5.5, De Winter 5, Luperto 5.5, Parisi 6; Haas 5.5 (37' st Cambiaghi sv), Grassi 6 (45' +2' pt Marin 6), Henderson 5.5 (13' st Bandinelli 6); Pjaca 5.5 (13' st Bajrami 7); Satriano 5 (37' st Destro sv), Lammers 6. In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukievicz, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Baldanzi, Guarino. Allenatore: Zanetti 5.5

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 5.5; Calabria 6 (39' pt Kalulu 6), Kjaer 6 (27' st Dest sv), Tomori 6, Ballo-Touré 7.5; Tonali 6.5, Bennacer 6; Saelemaekers 5.5 (33' pt Krunic 7), De Ketelaere 5.5 (27' st Diaz sv), Leao 8; Giroud 6 (27' st Rebic 7.5). In panchina: Mirante, Adli, Jungdal, Bakayoko, Lazetic, Thiaw, Pobega, Vranckx, Gabbia. Allenatore: Pioli 6.5

ARBITRO: Aureliano di Bologna 6

RETI: 34' st Rebic, 47' st Bajrami, 49' st Ballo-Touré, 52' st Leao.

NOTE: serata piovosa, campo in cattive condizioni.

Ammoniti: Kjaer, Haas, De Winter, Luperto, Bennacer, Zanetti.

Angoli 3-7.

Recupero 4'+1'; 4' +3'.