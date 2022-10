Il Napoli vuole fare 13. Ma il Sassuolo è pronto allo "scherzetto"

Il Napoli a caccia del 'tredici', sfidando storia e cabala. Battuto con 12 successi il record di vittorie consecutive che resisteva dai tempi di Maradona a cavallo tra la fine del campionato 1985-86 e l’inizio della stagione 1986-87 (che si concluse con il primo storico scudetto), la squadra di Spalletti punta ancora più in alto provando a celebrare nel migliore dei modi quel numero che nella 'smorfia' napoletana è associato a Sant'Antonio, uno dei santi più amati.

Contro il Sassuolo, proprio nella pancia dello stadio intitolato al 'Diez', la spettacolare squadra partenopea vuole migliorare se stessa, andare oltre i propri limiti e restare in fuga in campionato forte dei tre punti di vantaggio accumulati sul Milan inseguitore.

Il tris rifilato in Champions League agli scozzesi dei Rangers contro cui gli Azzurri hanno dimostrato ancora una volta le proprie qualità è stato già dimenticato. Spalletti ripete ogni vota che la strada è ancora lunga, che la continuità delle prestazioni va coltivata giorno dopo giorno, restando con i piedi per terra. E la sfida contro i neroverdi è l'ennesimo ostacolo per tenere vivo il grande sogno.

Fino ad oggi per Spalletti il punto di forza è stato il collettivo. Lo ribadisce Juan Jesus: "Conta veramente la squadra, conta fare risultato, conta entrare bene. Si è visto anche con i Rangers, chi è entrato ha fatto benissimo e non ha fatto sentire la mancanza di nessuno. Chi entra fa bene, entra nella dinamica della partita, e questa è una cosa bellissima".

Il Sassuolo di Dionisi non intende essere la tredicesima vittima sacrificale. La vittoria sul Verona ha ridato fiducia al gruppo, che accoglierà a braccia parte l'ex Giacomo Raspadori, che dopo cinque stagioni in terra emiliana giocherà da avversario. Per 'Jack' non sarà una sfida come un'altra e neanche per lo stesso tecnico dei neroverdi. "Non mi stupisco di quello che sta facendo Raspadori e di quello che farà, e che sarà meglio di quanto sta facendo ora. E' entrato in una squadra nuova con grandi qualità, non mi sorprenderà in futuro, è destinato a ottenere grandi cose. Sarò contento di vederlo, anche lui sarà un po' emozionato di vedere il Sassuolo, è stata la sua squadra", ha sottolineato il tecnico senese.

"Potremmo essere la 13esima squadra sconfitta dal Napoli ma potremmo anche essere una squadra che può mettere in difficoltà un Napoli che è quasi ingiocabile, sfruttando le nostre caratteristiche, ovvero gioco, organizzazione e individualità".