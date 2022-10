In casa del Lecce la Juve prova a mantenere inviolata la porta per la terza giornata consecutiva

La Juventus, dopo lo schiaffo di Lisbona che l’ha catapultata fuori dalla Champions League , punta sul campionato e spera nella seconda vittoria stagionale fuori casa oggi contro il Lecce.

"In campionato siamo in ritardo, abbiamo il tempo e la possibilità di recuperare". Ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, prima del match. "Abbiamo giocatori a sufficienza ma giocare a Lecce non è mai semplice perché son partite sempre complicate”. E ha aggiunto: "Vlahovic non ha recuperato, ha questo dolore all'adduttore e poi non ci sarà Locatelli per motivi personali”

Il Lecce è ancora senza successi al ''Via del Mare'', nonostante questo i tifosa gremiranno lo stadio fino all’esaurimento, 26mila biglietti tutti venduti da giorni. e anche oggi non è favorito.

Il tecnico Marco Baroni ha dichiarato di tenere a disposizione Samuel Umtiti: “può darsi che ci darà una mano in corsa”