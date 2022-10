Il Torino vince a Udine 2-1, decisivo Pellegri

Il Torino si impone 2-1 sull'Udinese alla 'Dacia Arena' nella gara valida per l'11/a giornata di Serie A.

Granata avanti al 14' con Aina, che finalizza una bella azione corale della squadra di Juric, pareggio friulano con Deulofeu al 26' su errore in uscita della difesa ospite. Il gol partita arriva al 24' della ripresa con Pellegri, alla prima rete in campionato, con una bella conclusione propiziata dall'ottimo assist di Radonjc. I granata ritrovano una vittoria che mancava dal 5 settembre, cogliendo il terzo successo esterno stagionale - tutti per 2-1. Per l'Udinese arriva invece la seconda sconfitta in cinque giorni, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Monza. I bianconeri, in attesa del completamento del programma di giornata, rimangono sesti con 21 punti; il Torino sale in nona posizione, a quota 14 punti.