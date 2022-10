Accordo sulla settimana corta, Intesa San Paolo e sindacati in trattativa

Si vedrà se ci sarà accordo tra sindacati e Intesa SanPaolo sulla settimana corta: la decisione è attesa per domani, mercoledì 12 ottobre. La proposta, rivolta dall’istituto di credito ai propri dipendenti e inoltrata ai sindacati di categoria, è di ridurre i giorni e le ore di lavoro settimanali, al fine di aumentare la produttività. In particolare, si tratta di concedere ai dipendenti di lavorare per quattro giorni al posto dei cinque attuali, con aumento delle ore quotidiane che passerebbero da 7,5 a 9. Questo consentirebbe ad ogni lavoratore, a parità di retribuzione, di avere un giorno libero in più, per una prestazione settimanale complessiva di 36 ore rispetto alle 37,5 tradizionalmente svolte. L'attuale contratto di lavoro del credito, all'articolo 104, già prevede la settimana corta di quattro giorni e orario da 37,5 a 36 ore.

Proprio su questo punto, infatti, si è levata qualche voce critica, tra cui quella del segretario generale della Fabi, una delle sigle sindacali impegnate nella trattativa con l’istituto di credito. Dice infatti Lando Maria Sileoni: “È previsto dal contratto nazionale di lavoro dei bancari sia l'utilizzo della settimana corta sia lo smartworking regolamentato in sede aziendale. Quindi, Intesa Sanpaolo sta applicando una norma del contratto nazionale già definita da tempo”, commenta il sindacalista, come a depotenziare la portata di novità dell’eventuale accordo; che “se si farà, dovrà tener presente che non ci può essere discrezionalità totale da parte dell'azienda nel concederlo e non ci può essere neanche soltanto un tema di risparmi di costi energetici, che dall'azienda viene trasferita al lavoratore nel momento in cui si lavora soltanto quattro giorni a settimana invece di cinque” ha aggiunto Sileoni. La trattativa tra la banca e Fabi, First Cisl, FisacCgil, Uilca e Unisin, che rientra nell'ambito dello smartworking e riguarda diversi aspetti, è ancora in corso. Domani si vedrà se porterà ad un accordo definitivo.