Si allunga a 26 anni la condanna per corruzione per Aung San Suu Kyi

Un tribunale del Myanmar ha ritenuto colpevole Aung San Suu Kyi di altre due accuse per corruzione condannandola a ulteriori tre anni di carcere che portano la sua pena detentiva totale a 26 anni.

STR/AFP via Getty Images

Suu Kyi, 77 anni, è in isolamento in un carcere della capitale Naypyidaw, dal 1 febbraio 2021 quando i militari hanno preso il potere nel Paese rovesciando il suo governo eletto. Una condanna e un processo fiume denunciato come politico dalla comunità internazionale. Suu Kyi, era già stata condannata a 20 anni di carcere.