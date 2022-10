Silvio Berlusconi torna a prendere parola al Senato, nove anni dopo la decadenza

Nove anni fa era un altro mondo. Internet si consultava più da computer che da telefono. Per vedere un film la scelta era tra noleggiare un dvd o scaricarlo illegalmente in rete. Alla Casa Bianca c'era Barack Obama, il premier inglese era David Cameron, il presidente della Francia François Hollande, l'ultimo espresso dai due grandi partiti che si erano alternati al potere per tutta la Quinta Repubblica, oggi entrambi in grande crisi.

In Italia in Parlamento sedevano da sei mesi per la prima volta gli eletti del Movimento 5 stelle, che aveva preso un quarto delle preferenze ma rifiutando ogni alleanza era rimasto all'opposizione. A Palazzo Chigi c'era da qualche mese Enrico Letta, con una maggioranza di larghe intese che andava dal Pd al Popolo della libertà. Quest'ultimo era il partito nato cinque anni prima dalla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale, l'ex Msi di Gianfranco Fini, che però nel 2010 se ne era andato sbattendo la porta.

Il 28 settembre 2013, in seguito alla decisione del presidente Letta di posticipare un decreto che impediva l'aumento dell'IVA al 22%, i ministri del PdL si erano dimessi, aprendo di fatto una crisi di governo. Letta respinse le dimissioni e chiese la fiducia al Parlamento. Palazzo Madama si riunì il 2 ottobre per il voto. Tutti si aspettavano che il Pdl avrebbe negato il proprio appoggio. E invece, all'ultimo momento, l'elenco degli interventi fu cambiato, Silvio Berlusconi intervenne al posto del capogruppo, l'attuale presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, e sorprese tutti con le seguenti parole: "Mettendo insieme le aspettative e il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che produca riforme istituzionali e strutturali abbiamo deciso non senza interno travaglio per il voto di fiducia".

Fu l'ultimo intervento di Silvio Berlusconi al Senato. Il 27 novembre l'aula avrebbe votato la sua decadenza, dopo l'unica condanna passata in giudicato dei numerosi processi che lo hanno interessato: era stato riconosciuto colpevole di frode fiscale nella compravendita dei diritti di alcuni film per la sua Mediaset. Non perdonando il voto agli alleati di governo, tolse il sostegno all'esecutivo guidato da Enrico Letta, che però rimase in piedi ancora qualche mese grazie alla scissione dal Pdl del Nuovo centrodestra guidato da Angelino Alfano. Nel giorno della decadenza, Berlusconi arringava la folla davanti a Palazzo Grazioli, sua residenza del tempo, che successivamente avrebbe venduto. Al suo fianco la fidanzata d'allora, Francesca Pascale, oggi unita alla cantante Paola Turci. I manifestanti brandivano cartelli con scritto “colpo di stato”, o che equiparavano Berlusconi ad Aldo Moro rapito e ucciso dalle Br. Dal palco parlò di "un giorno amaro e di lutto per la democrazia", di una sentenza che "grida vendetta davanti a Dio e agli uomini". Annunciò che non aveva nessuna intenzione di farsi da parte: "Non ci ritireremo in qualche convento". Avrebbe mantenuto la parola.