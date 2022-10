Sisma, sit-in a L'Aquila contro la sentenza che attribuisce il 30% di colpa alle vittime

L'Avvocatura dello Stato ha accolto la richiesta di risarcimento con sentenza del giudice Monica Croci del tribunale civile, ma il Tribunale ha anche riconosciuto una corresponsabilità di alcune vittime, pari al 30%, perché ha ritenuto siano state imprudenti a non uscire di casa. Di qui la mobilitazione che fa seguito a due settimane di indignazione in città.

Centinaia di persone si sono radunate nel cortile del palazzo dell'Emiciclo, alla Villa Comunale dell'Aquila, per partecipare alla manifestazione pubblica " Le vittime non hanno colpa ", in riferimento alla sentenza , in sede civile del Tribunale dell'Aquila, riferita al crollo di uno stabile in via Campo di Fossa, in cui la notte del 6 aprile 2009 morirono 24 persone sulle 309 vittime complessive del sisma.

"Siamo qui per riflettere insieme contro la sentenza che colpevolizza le vittime perché quella notte sono rimaste a casa a dormire - dice Federico Vittorini, che ha perso familiari nel sisma - Ognuno di noi si è sentito colpito da questa sentenza folle, che mette a repentaglio la figura della vittima in generale. Se dovesse passare questo principio sarebbe davvero pericoloso. Per mesi la popolazione è stata rassicurata dagli esperti, dicendo che più scosse c'erano e più scaricava e non c'era pericolo di una tragedia; noi quasi aspettavamo quelle due-tre scossette quotidiane di 2,5 - 3 di magnitudo".

Alla manifestazione ha voluto essere presente l'avvocato Maria Grazia Piccinini, madre di Ilaria Rambaldi, studentessa di Ingegneria rimasta uccisa nel crollo della palazzina di via Campo di Fossa. Dal suo caso, unito a quello di altre 4 vittime, ha avuto origine la sentenza civile che attribuisce il 30% delle colpe a chi è rimasto schiacciato dalle macerie. Una sentenza che la signora Piccinini non ha esitato a definire "scandalosa". "Mi auguro - ha detto - che questa sentenza non abbia seguito. D'altra parte, si tratta di un provvedimento senza precedenti da parte di un magistrato che più volte si è occupato del terremoto, senza mai peraltro attribuire alle vittime alcuna responsabilità né del 30% né del 15% o del 5%. Sono per questo meravigliata. Le domande che mi faccio, dunque, è per quale motivo questa sentenza? Perché proprio adesso? Perché proprio a noi?".