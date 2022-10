Smog a Milano, cappa sopra le scuole: aria fuorilegge per il 50 per cento dei bambini

Tutte le oltre mille scuole nel territorio del Comune di Milano - fra asili nido, scuole materne, scuole elementari, medie primarie e secondarie, pubbliche e paritarie - sono esposte a concentrazioni di biossido di azoto (NO2) che superano la soglia indicata dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Oms. Anche le scuole con valori al di sotto del limite di legge, circa il 45% del totale, sono esposte tuttavia a concentrazioni di poco inferiori al limite di legge. E' quanto emerge da una analisi della onlus Cittadini per l'aria - gruppo di cittadini che ha scelto di impegnarsi per "difendere il diritto di respirare aria pulita". Dallo studio emerge che gli oltre 200.000 studenti che frequentano le scuole a Milano sono costretti a respirare, dalla più tenera infanzia fino alla delicata età dello sviluppo, aria tossica che, secondo la letteratura scientifica, è nociva per il loro sviluppo e che, per quasi 110.000 di essi ha, vicino a scuola, addirittura concentrazioni fuori legge. La mappa dell'NO2 di Cittadini per l'aria, è stata sviluppata oggi ad un ulteriore livello di accessibilità consentendo ad ogni cittadino milanese di digitare il proprio indirizzo o il nome della scuola frequentata dai figli e verificare non solo la stima delle concentrazioni su base annua per ciascun indirizzo, con un dettaglio di 50 mt X 50 mt, ma anche, per l'esposizione cronica al livello di inquinamento stimato, l'aumento del rischio di mortalità e di infarto per gli adulti e, per gli indirizzi scolastici, l'incremento di incidenza di asma e di patologie respiratorie nei bambini.

La onlus ricorda che la diffusione di questo inquinante sul territorio cittadino causa, in un anno tipo a Milano, la morte prematura di oltre 1500 persone a causa dell'esposizione cronica al biossido di azoto. Per i bambini, secondo una letteratura ormai consolidata, anche l'esposizione a breve termine porta stati infiammatori patologici delle vie aeree, ricoveri, crisi e insorgenza di asma e bronchioliti oltre che impatti neurologici che determinano una alterazione delle funzioni cognitive.

La ricerca per la prima volta inserisce nella mappa urbana anche tutte le scuole della primissima infanzia, pubbliche e private, scuole in cui i bambini - per la loro tenerissima età e la particolare vulnerabilità della fase di sviluppo - dovrebbero essere particolarmente protetti dall'insulto dei fumi del traffico.