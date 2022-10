Somalia, attacco armato degli jihadisti di Al-Shabaab in un hotel: almeno tre morti

Almeno tre persone sono state uccise in un attacco ancora in corso, ma già rivendicato dagli islamismi di Al-Shabaab, in un hotel nella città di Chisimaio, nel sud della Somalia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso gruppo di jihadisti in un comunicato ripreso dal sito Site.

Al momento sono in corso combattimenti all’interno dell’edificio tra forze di sicurezza e terroristi, ha precisato AbdullahiIsmail, un agente di polizia.

L’assalto dei terroristi è iniziato quando un’auto guidata da un kamikaze ha speronato il cancello d’ingresso dell’hotel e poi è esplosa, riferiscono i testimoni, che parlano anche di rumori di spari e di tre corpi portati fuori dall’edificio, ma ci potrebbero essere altre vittime ancora dentro.

Mohamed Nasi Guled, un alto funzionario di polizia dello stato di Jubaland, ha detto che tre aggressori sono entrati nei locali dell’hotel.

Rivendicando l’attacco, l’organizzazione terroristica ha ricordato che nell’hotel erano riuniti gli amministratori dello stato federato di Jubaland.

Nel 2019, un attacco simile in un altro hotel di Chisimaio ha ucciso almeno 26 persone. Al- Shabaab sta combattendo per rovesciare il governo centrale e imporre le sue regole basate sulla sua interpretazione rigorosa della legge della sharia islamica.

L’organizzazione terroristica ha ucciso migliaia di somali e centinaia di civili in tutta l’Africa orientale in un decennio di insurrezione.