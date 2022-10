Sono già finiti i giochi per Liz Truss? E per il Telegraph la Gran Bretagna è la nuova Italia

E ci sono anche le critiche che arrivano da Joe Biden , che ha attaccato la premier britannica definendo "sbagliato il suo piano economico" , quando tutto il mondo affronta una impennata dell'inflazione. "Non sono stato l'unico a pensare che fosse un errore", ha detto il presidente americano parlando con i giornalisti al seguito in Oregon definendo il terremoto nel governo di Londra "prevedibile".

Sulla Truss ha infierito anche l'Economist che si è domandato sarcasticamente se la sua sopravvivenza sia destinata a essere più breve di quella effimera d'un cappuccio "di lattuga ". In questo quadro si inserisce il declassamento ad opera di Goldman Sachs delle prospettive di crescita del Paese, come riporta Bloomberg, che per il Pil del Regno Unito nel 2023 prevede una contrazione di un ulteriore 1% rispetto ad una precedente previsione di calo dello 0,4%.

È crisi profonda per il Regno Unito, dopo che il primo ministro Liz Truss ha rimosso Kwasi Kwarteng dalla carica di Cancelliere dello Scacchiere (solo 39 giorni dopo averlo nominato), e abbandonato il suo programma economico basato su quegli importanti tagli alle tasse, da finanziare a debito, su cui aveva basato la sua vittoria su Rishi Sunak, nel ballottaggio conclusosi ai primi di settembre per la leadership conservatrice.

Per Liz Truss un declassamento di fatto?

Questo mentre il nuovo cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, parlando alla Bbc, due giorni dopo il suo insediamento alla guida del ministero delle Finanze, chiamato a cercare disperatamente di porre riparo ai devastanti contraccolpi finanziari e politici innescati a stretto giro nelle scorse settimane dalla "mini manovra di bilancio" d'esordio annunciata il 23 settembre da Kwarteng, ha assicurato che Liz Truss è ancora "in carica", ma "cambierà rotta".

Dichiarazione che è stata vista da molti analisti come un commissariamento di fatto della premier sulla politica economica, essendo il veterano Jeremy Hunt finora annoverato tra i suoi avversari in seno alla parrocchia Tory. Hunt non ha esitato a denunciare "gli errori" di quella impostazione nella prima intervista rilasciata alla Bbc. Lasciando capire che la strategia dei tagli fiscali in deficit - inseriti originariamente nella "mini manovra" per 45 miliardi di sterline pronta cassa (malgrado l'inflazione, la crisi energetica globale o l'ascesa dei tassi) in questa fase non andrà solo archiviata, ma rovesciata.

"Ci sono stati errori, il primo ministro lo ha riconosciuto ed io sono qui anche per questo", ha tagliato corto il cauto neo cancelliere, già ministro della Sanità ai tempi di David Cameron, quindi agli Esteri con Theresa May e infine oppositore interno da posizioni più centriste del gabinetto Johnson. "Ci aspettano decisioni molto difficili", ha insistito, avvertendo che "tutti i dipartimenti governativi" dovranno fare i conti con riduzioni di spesa. E che "alcune tasse non saranno tagliate così rapidamente" come lui stesso aveva nei mesi passati auspicato; anzi, in qualche caso "aumenteranno".

Deputato Tory Crispin Blunt: “Giochi finiti, questione è come sarà gestita la successione”

Sul fronte interno si segnala anche il deputato Tory Crispin Blunt ha detto apertamente in pubblico che "I giochi sono finiti" per la premier britannica Liz Truss. Primo parlamentare conservatore a esprimersi così direttamente dopo la crisi che ha colpito il governo e la cacciata del ministro delle Finanze. "Penso che i giochi siano finiti e ora la questione sia come verrà gestita la successione", ha affermato in un'intervista su Channel 4.

Interpellato sul come il cambio di leadership potrà avvenire, dopo solo un mese dall'incoronazione della Truss che ha sostituito Boris Johnson, Blunt ha sottolineato che "se la maggioranza nel partito ritiene che dobbiamo cambiare, allora si farà".