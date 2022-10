Sopravvisse all'attentato all'aeroporto di Bruxelles, a maggio ha scelto l'eutanasia a 23 anni

La giovane, secondo quanto ricostruito dai media locali, aveva già avuto problemi psicologici ma soprattutto non ha mai superato il trauma subito in seguito all'esplosione della bomba nell'area check-in dello scalo brussellese. Da allora il suo è stato un vero e proprio calvario , fuori e dentro gli ospedali psichiatrici, vittima di abusi sessuali , imbottita di antidepressivi e psicofarmaci . Ma “forse ci sono altre soluzioni oltre ai farmaci”, aveva confidato la 23enne, che si descriveva “come un fantasma che non sente più niente”.

Quel maledetto giorno di sei anni fa

Il 22 marzo del 2016 Shanti, insieme a una novantina di compagni della sua scuola - il collegio di Santa Rita di Kontich, in provincia di Anversa - stava per imbarcarsi per Roma per celebrare la fine del ciclo di studi medi superiori. Ma quando, alle 7.58 di quella mattina, la prima delle due bombe portate nell'aerostazione dagli attentatori kamikaze esplose a pochi metri dalla ragazza, tutto cambiò per sempre. Shanti rimase miracolosamente illesa: davanti a lei, uno drammatico scenario di morte e distruzione (le vittime furono 16, più i due attentatori, e decine i feriti). Eppure, nonostante fosse sopravvissuta, per la giovane fiamminga all’epoca 17enne cominciò il periodo più angosciante, fatto di depressione, abusi, violenze fisiche e psicologiche che l’hanno letteralmente devastata. Fino alla scelta più difficile, quella di chiedere l'eutanasia, desiderio che si è compiuto lo scorso 7 maggio. “Ho riso e pianto fino all'ultimo giorno” ha lasciato scritto sul suo profilo Facebook. “Ora me ne vado in pace. Sappiate che già mi mancate”.