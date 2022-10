Prevenire i tumori grazie allo sport. Accordo Figc - Lilt

Ridurre i fattori di rischio del cancro, sottoporsi a controlli periodici, prendersi cura della persona che contrasta la malattia: sono gli assi portanti dell'impegno della Lilt - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che sottolinea da sempre la rilevanza dello sport nella prevenzione e nella lotta ai tumori.

Da oggi Figc e Lilt saranno accanto su questo fronte grazie a un protocollo di intesa di durata biennale - siglato nella Sala Paolo Rossi della sede della Federazione - teso a incentivare la pratica sportiva, in particolar modo di bambini e adolescenti, per ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita. Le due realtà contribuiranno alla realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini, con lo sviluppo di azioni comuni che possano promuovere l’importanza della prevenzione oncologica.

“Siamo orgogliosi di scendere in campo al fianco di Lilt e contribuire in concreto alla prevenzione e alla lotta contro i tumori - rimarca il Presidente della Figc Gabriele Gravina -; siamo sempre più impegnati nell’ambito della responsabilità sociale, perché per noi rappresenta una priorità e un valore fondamentale del nostro agire quotidiano”. “La Figc è il partner ideale per trasmettere i valori dello sport e della condivisione alle nuove generazioni - evidenzia il presidente della Lilt, Francesco Schittulli -. Ormai non ci sono più dubbi, la regolare attività fisica è fondamentale per prevenire l’insorgenza del cancro, rappresenta infatti uno dei pilastri della prevenzione primaria. Lo sport - conclude Schittulli - ha inoltre un effetto molto positivo contro ansia e depressione e stimola il buon umore, altro fattore essenziale per il nostro benessere psico-fisico”.