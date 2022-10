Minori nello sport: il 75% di atleti di 6 paesi UE ha dichiarato di aver subito violenza

La maggior parte degli atleti non ha avuto la forza di denunciare o ha preferito tacere. Parliamo di violenze su minori nello sport. A contribuire a squarciare il velo, Change the Game e Terre des Hommes che hanno promosso una ricerca sul tema in sei paesi europei (Austria, Belgio, Germania, Romania, Spagna, Gran Bretagna).

Nel dettaglio, il 75% di atlete e atleti ha dichiarato di aver subito almeno un atto di violenza prima dei 18 anni (nel 44% dei casi emotiva, nel 37% fisica, nel 35% sessuale senza contatto fisico, nel 20% con contatto); la maggioranza non ha denunciato, e solo il 4-6% ha chiesto aiuto in ambito sportivo. I risultati della prima ricerca sull'incidenza dei reati su minori nello sport (supportata anche da Vero Volley e dalla Fondazione Candido Cannavò) sono stati diffusi durante la presentazione del dossier “Indifesa” curato da Terre des Hommes.

Dal contrasto alle violenze, alla promozione della parità di genere, la Federazione di Terre des Hommes - nata in Svizzera - sta lavorando in partnership con Federugby per ridurre il divario tra generi. Proprio in Italia, la nazionale femminile è più in alto di quella maschile nel ranking mondiale, mentre il 99% delle atlete si dice consapevole di pregiudizi e stereotipi e il 98% non fa differenza tra discipline considerate maschili o femminili. I dati sono emersi dalle interviste, condotte in sette regioni italiane, a oltre 60 atlete nella fascia 14-26 anni.