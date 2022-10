Spread in forte calo, Piazza Affari +0,90%. Meta -22% dopo i conti trimestrali

La reazione dei mercati azionari all'annuncio della Bce del terzo rialzo dei tassi consecutivo è stata positiva. In Europa +0,90% per il Ftse Mib di Milano (a quota 22.590 punti), Londra +0,25%, Francoforte +0,12%, Parigi è l'unica rimasta in territorio negativo, -0,51%.

Tra i settori a Piazza Affari bene le utilities, +3,16% per l'indice di settore, e l'energia, +3,45%, e le banche: +2,16%. Male invece i beni di consumo, -2,77%, e il settore tecnologico -6,39%.

Influenzano l'andamento le molte trimestrali che stanno uscendo: a Milano dopo i conti Saipem +15,69%, Diasorin -7,65%, StMicroelectronics -6,96%, Moncler -4,21%.

In tema di conti, la trimestrale penalizza Meta, casa madre di Facebook e Instagram, scende del 22,3%: l'azione torna attorno ai 100 dollari, sui minimi dal 2016. Rallentamento ricavi (-4%) e utili (-52%).

A Wall Street Dow Jones +0,99%, Nasdaq dei titoli tech -0,95%. Il Pil Usa è salito del 2,6% nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente, sopra le attese del 2,4%, gli Stati Uniti escono dalla recessione tecnica.

Scende lo spread: è a 206 punti base, 17 in meno di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 4,04%, -33 punti base. Lunedì 23 ottobre era al 4,87%.

Sul fronte energia, gas naturale in ripresa, a quota 106,7 euro al megawattora, +2,32%. Sale anche il petrolio, Brent a quota 96,6 dollari al barile, +0,9%