Stabilizzata la pressione sul gasdotto Nord Stream 1. Sul Nord Stream 2 indaga la polizia danese

"In linea con le previsioni indicate, la pressione in entrambe le linee del gasdotto Nord Stream 1 si è stabilizzata nella giornata di lunedì 3 ottobre". Lo ha riferito in una nota diffusa sul suo sito l'operatore del gasdotto NordStream AG. "Ad oggi - si aggiunge - Nord Stream AG non è in grado di ispezionare le sezioni danneggiate del gasdotto a causa dell'assenza dei permessi necessari richiesti in precedenza".

L'operatore due giorni fa aveva comunicato che non vi erano più perdite di gas attraverso le condutture dopo le esplosioni che sono state segnalate la prime fughe di gas il 26 settembre.

Per quanto riguarda l'altro gasdotto che corre quasi parallelo nel Mar Baltico, il Nord Stream 2, la società che lo gestisce comunica che avvierà la valutazione dei danni dopo che gli organi inquirenti avranno completato la propria indagine. L'ha dichiarato in un'intervista a Ria Novosti un rappresentante dell'operatore del gasdotto danneggiato.

"Nord Stream 2 sta cooperando con tutte le autorità coinvolte e farà i propri sopralluoghi per valutare la condizione del gasdotto una volta che l'indagine di polizia sulla scena del crimine sarà completata e verrà tolto il cordone giudiziario", ha detto il rappresentante. Sul luogo sta indagando la polizia danese, perché il luogo della perdita ricade nella zona economica esclusiva danese. Un altro squarcio, invece, è nella zona economica esclusiva svedese.