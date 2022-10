Star internazionali e giovani emergenti per l’Istituzione Universitaria dei Concerti

Joshua Bell, Natalie Dessay, Ivo Pogorelich, Danilo Rea, Fazil Say, Jordi Savall, Ton Koopman, Renaud Capuçon, ma anche il 18enne coreano Yunchan Lim vincitore del concorso pianistico Van Cliburn di Fort Worth in Texas. Un programma dalla polifonia rinascimentale alla musica d’oggi.

In perfetta continuità con la precedente, la stagione 2022-23 della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti propone dal 15 ottobre 2022 al 20 maggio 2023 un calendario ricchissimo e variegato di trentasette concerti, tradizionalmente il martedì sera e il sabato pomeriggio all’Aula Magna della “Sapienza” Università di Roma, affidati ad alcuni fra i più grandi interpreti della scena internazionale, con un repertorio che tocca cinque secoli di storia della musica.

“È un cartellone particolarmente ambizioso – afferma il Direttore artistico Giovanni D’Alò –. Mai come quest’anno la stagione trabocca letteralmente di grandi interpreti. Molti segnali ci dicono che il pubblico ha voglia di tornare nelle sale da concerto e noi rispondiamo con un’offerta di altissima qualità che coniuga modernità e tradizione, vivacità e freschezza di idee. O più semplicemente lo “stile IUC”, come ormai viene riconosciuto.”

Va in questa direzione l’inaugurazione di stagione con il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart in forma di concerto per ben tre serate: 15, 17 e 18 ottobre. Una produzione originale che riporta in Aula Magna l’Orchestra da Camera Canova e il suo fondatore/direttore Enrico Saverio Pagano. A impersonare Don Giovanni sarà Vittorio Prato, Giacomo Nanni sarà Leporello, Sabrina Cortese Donna Anna, Luca Cervoni Don Ottavio, Michela Guarrera Donna Elvira, Giulia Bolcato Zerlina, Matteo Mollica Masetto e Salvo Vitale il Commendatore. In scena anche il Gruppo Polifonico Josquin Desprez preparato da Francesco Miotti. A complemento del progetto, il 17 ottobre gli artisti terranno una matinée appositamente rivolta agli studenti dal titolo Oh, che caro galantuomo!. Ritroveremo l’Orchestra da Camera Canova e Enrico Saverio Pagano in conclusione di stagione con la violoncellista Erica Piccotti, altro precoce talento italiano che vanta già una brillante carriera. In programma il Concerto per violoncello e orchestra di Schumann e la celebre Sinfonia “Degli addii” di Haydn.

Star internazionali

Dopo il ritiro dalle scene liriche, il soprano francese Natalie Dessay propone alla IUC il recital intitolato Paroles de femmes accompagnata al pianoforte da Philippe Cassard. Un percorso vocale che pone al centro il testo poetico, tra Lieder di compositrici come Fanny Mendelssohn, Clara Schumann e Alma Mahler, il monodramma Le Dame de Monte-Carlo di Francis Poulenc (su testo di Cocteau) e arie da Le Cid di Massenet, Faust di Gounod, Pelléas et Mélisande di Debussy e The Rake's Progress di Stravinskij. Imperdibili gli appuntamenti con il violinista Joshua Bell (eseguirà Sonate di Beethoven, Schumann e Debussy con il pianista Peter Dugan), con l’altro violinista Julian Rachlin (alternandosi alla viola, suonerà la Sonata per viola e pianoforte di Šostakovič e la Sonata per violino e pianoforte di Franck con il pianista Itamar Golan), Jordi Savall (Tous les matins du monde, in quartetto con Lorenz Duftschmid anch’egli alla viola da gamba basso a sette corde, Xavier Díaz-Latorre tiorba e chitarra, e il nostro Luca Guglielmi al clavicembalo), Ton Koopman (con la clavicembalista olandese Tini Mathot e i Solisti dell’Amsterdam Baroque Orchestra), il chitarrista Pablo Sáinz-Villegas (con brani di Albéniz, Granados, Rodrigo e Tárrega). Non mancano i grandi pianisti, da Ivo Pogorelich a Nelson Goerner a Lucas Debargue. Proseguono inoltre i cicli di Alexander Romanovsky e Mariangela Vacatello dedicati all’integrale dell’opera per pianoforte solo di Sergej Rachmaninov e alle Sonate di Aleksandr Skrjabin.

Super Duo

Un capitolo a parte meritano alcuni concerti che segnano l’incontro di prestigiosissimi solisti. È il caso della violinista moldava Patricia Kopatchinskaja e del pianista turco Fazil Say; del violoncellista tedesco Nicolas Altstaedt e del pianista suo connazionale Alexander Lonquich; del violinista Renaud Capuçon e del pianista David Fray, francesi; di Massimo Quarta e Pietro De Maria, violino e pianoforte; del violinista russo Sergej Krylov interpreterà e del pianista uzbeco Michail Lifits; il violinista Ilya Gringolts torna in duo con l’aretino Francesco Corti, uno dei più apprezzati clavicembalisti a livello europeo.

Incontri da camera d’eccezione

Tra gli incontri di grandi solisti con affermati gruppi da camera spiccano due concerti del Quartetto di Cremona, il primo con il clarinettista Alessandro Carbonare, il secondo con il violoncellista Eckart Runge. Allo Jerusalem Quartet si affiancherà Elisabeth Leonskaja, monumento vivente della gloriosa scuola pianistica russa, per il Quintetto di Šostakovič. In pieno spirito cameristico anche il concerto della pianista Giorgia Tomassi e del violinista Gabriele Pieranunzi che hanno scelto di condividere il palco con amici come Fabrizio Falasca (violino), Francesco Fiore (viola) e Danilo Squitieri (violoncello). Fondato nel 2013 il Montrose Trio riunisce due membri dell’indimenticato Quartetto di Tokyo (il violinista Martin Beaver e il violoncellista Clive Greensmith) con il pianista canadese Jon Kimura Parker. Questo trio delle meraviglie darà prova della sua versatilità passando dai toni spensierati del Boogie Woogie del jazzista David Baker alle atmosfere romantiche del Trio op. 66 di Mendelssohn per approdare alle inquietudini novecentesche del Trio op. 24 di Mieczysław Weinberg. Ritmi e armonie “dal Nuovo Mondo” anche nel Tribute to Americas con il Cuarteto Latinoamericano.

Giovani “un certain regard”

Come sempre, la IUC ha un occhio di riguardo per i talenti della nuova generazione. Dalla Van Cliburn Competition di Fort Worth, Texas, arriva il vincitore: il 18enne sudcoreano Yunchan Lim. Già conosciuto dal pubblico romano il bresciano Federico Colli, classe 1988, che per il suo debutto in Aula Magna ha scelto un programma che accosta Fantasie di Mozart e Schubert a due composizioni di Sergej Prokof’ev: Visions fugitives e Pierino e il lupo (in una spettacolare versione per pianoforte solo firmata da Tatiana Nikolayeva). Apprezzatissima all’ultima edizione del Concorso Chopin di Varsavia, Leonora Armellini propone Il mio Chopin in cui eseguirà la Sonata op. 35, la Terza Ballata e una selezione di Notturni e Polacche.



Due Leoni per Jules Verne

L’Ars Ludi Ensemble esegue Jules Verne (1987), “storica” partitura di teatro musicale di Giorgio Battistelli, omaggio al grande scrittore francese mettendo in scena tre personaggi di celebri romanzi: il Professor Lidenbrock (Viaggio al Centro della Terra), il Dottor Ferguson (Cinque Settimane in Pallone) e Capitano Nemo (Ventimila Leghe sotto i Mari).

Gesualdo Project

Dopo l’eccezionale successo riscontrato dall’esecuzione integrale dei Madrigali di Carlo Gesualdo proposta negli anni scorsi, il Gesualdo Project prosegue il viaggio nell’opera polifonica del più moderno dei polifonisti rinascimentali soffermandosi sulla produzione sacra. Sarà infatti la volta dei Tenebrae Responsoria, la raccolta per l’Ufficio delle Tenebre della Settimana Santa, di cui si ascolterà la parte relativa al Giovedì Santo nell’esecuzione de La Compagnia del Madrigale, il più accreditato gruppo italiano in questo particolare repertorio.

Jazz e dintorni

Petra Magoni in Canzoni in bianco e nero costruisce insieme al pianista Andrea Dindo un percorso che sul filo del teatro musicale di Kurt Weill parte dalla Germania e arriva all’America di Cole Porter. Take Zero vede il pianista Danilo Rea in un interplay incalzante e brillante con Massimo Moriconi al contrabbasso e Alfredo Golino alle percussioni. Un’alchimia fra tre amici musicisti che, improvvisando, si perdono e si ritrovano in un continuo ed inaspettato gioco di celebri melodie reinterpretando in chiave jazz alcuni evergreen della canzone d’autore italiana e standard americani.