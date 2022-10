Aggredito in casa il marito di Nancy Pelosi. Fermato l'assalitore, si indaga sulle motivazioni

Paul Pelosi, marito della Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, è stato assalito nell'abitazione della coppia a San Francisco.

"Questa mattina presto - si legge in una nota diffusa dall'ufficio di Nancy Pelosi - un uomo ha fatto irruzione nella residenza dei Pelosi a San Francisco e ha aggredito violentemente il signor Pelosi. L'aggressore è in custodia e si sta indagando sulle motivazioni dell'aggressione. Il signor Pelosi è stato portato in ospedale, dove sta ricevendo eccellenti cure mediche e dovrebbe riprendersi completamente. La Speaker non era a San Francisco in quel momento".

"La speaker e la sua famiglia - conclude il comunicato - sono grati ai primi soccorritori e ai sanitari e richiedono la privacy in questo momento".

Nonostante non si abbiano ancora notizie sulla motivazione dell'attacco, questo è destinato a far aumentare i timori, in questa vigilia elettorale negli Stati Uniti, di azioni violente contro esponenti politici e le loro famiglie.