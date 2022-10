Stoltenberg: "La Nato sosterrà l'Ucraina fino a quando sarà necessario"

"Siamo determinati nel sostegno all'Ucraina, siamo pronti ad aiutarla nel lungo periodo e finché necessario". È quanto ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica a Bruxelles.

"Nelle ultime settimane abbiamo assistito alla più vasta escalation dall'inizio della guerra", con "la Russia che sta mobilitando decine di migliaia di soldati, perpetrando attacchi indiscriminati su cittadini e minacciando l'uso del nucleare. Questa è l'escalation più seria da febbraio", ha aggiunto annunciando che si terrà anche un incontro con il ministro ucraino Reznikov e anche una cena con i ministri della Nato dove "si discuterà di come aumentare questo sostegno con priorità assoluta a una maggiore difesa aerea per l'Ucraina".

"Affronteremo il tema della nostra deterrenza e difesa e di come ricostituire le nostre scorte, di munizioni e armi, perché gli alleati hanno fornito supporto all'Ucraina riducendo le scorte della Nato. Pertanto, mi aspetto che i ministri accettino di rivedere le linee guida per gli stock e anche di impegnarsi maggiormente con l'industria", ha dichiarato Stolteneberg che ha mandato un messaggio a Lukashenko.

"Mi aspetto che il regime di Lukashenko si fermi dall'essere complice di questa guerra. Abbiamo visto come la Bielorussia venga usata come base per il lancio di missili e attacchi aerei contro l'Ucraina e il presidente Lukashenko dovrebbe fermarsi dal sostenere gli sforzi della guerra russa", ha detto.

Sui timori per il nucleare, ha aggiunto: "Abbiamo visto le ipotesi in merito all'utilizzo di armi nucleari a bassa portata in Ucraina e abbiamo comunicato chiaramente a Mosca che ciò avrebbe serie conseguenze per la Russia" la quale è al corrente che "una guerra nucleare non può essere vinta e non va mai combattuta". Ovviamente, ha continuato, "stiamo anche monitorando da vicino la posizione nucleare russa. Non abbiamo visto alcun cambiamento nella posizione nucleare della Russia ma rimarremo vigili e continueremo a monitorare da vicino perché le minacce nucleari, la retorica nucleare e le velate minacce provenienti dalla Russia sono pericolose e avventate".

Ieri, in conferenza stampa, Stoltenberg ha dichiarato che "è importante per tutti noi che l'Ucraina vinca la battaglia, la guerra contro le forze d'invasione russe. Perché se Putin vincesse, non sarebbe solo una grande sconfitta per gli ucraini, ma sarebbe una sconfitta pericolosa per tutti noi, renderebbe il mondo più pericoloso e ci renderebbe più vulnerabili a ulteriori aggressioni russe".

Dichiarazioni queste che, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria Novosti, che possono essere considerate un riconoscimento del fatto che la Nato combatte dalla parte dell'Ucraina.